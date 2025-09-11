Gachiakuta è, senza ombra di dubbio, uno degli anime di punta di questa stagione, riuscendo a fare breccia non solo nel cuore di chi ha letto il manga di Kei Urana e aspettava la trasposizione animata con impazienza, ma anche in quello di coloro che non conoscevano l'opera e sono rimasti folgorati dalla sua profondità e dal lavoro incredibile svolto da Bones Film. Ebbene, abbiamo avuto il piacere di scambiare due chiacchiere con Lorenzo Briganti, la giovane e talentuosa voce dietro il protagonista della serie, Rudo.

Fin dai suoi esordi, Lorenzo ha dimostrato una passione innata per il doppiaggio, un'arte che ha scoperto quasi per gioco durante le vacanze estive. Con un curriculum già ricco di successi e una dedizione impressionante al suo mestiere, Lorenzo ci svela i segreti e le sfide che si nascondono dietro la sua interpretazione di personaggi complessi, portandoci dietro le quinte del suo lavoro su uno degli anime più attesi del momento.