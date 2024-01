La pizza è buonissima con il forno G3 Ferrari: ora a un prezzo STRACCIATO! (-18%)

L'abbinamento tra una bella serata davanti a un videogioco e una buona pizza da addentare ha un che di paradisiaco. La cosa può addirittura migliorare se la pizza è fatta in casa e vi piace dilettarvi tra i fornelli: in questo caso, vi raccomandiamo lo sconto sull'ottimo forno da pizza G3 Ferrari G10006 Pizza Express Delizia: grazie alla sua potenza di 1200 W e un termostato regolabile fino a 400°C, vi permetterà di mangiare una pizza fragrante e perfetta in soli 5 minuti. E oggi è disponibile su Amazon a soli 89,90€, con un bel risparmio rispetto ai 109,90€ previsti a prezzo pieno!

Forno G3 Ferrari G10006, chi dovrebbe acquistarlo?

Il G3 Ferrari G10006 Pizza Express Delizia è un autentico gioiello pensato per gli appassionati di pizza fatta in casa. Con una potenza di 1200 W e la possibilità di raggiungere una temperatura massima di 400°, questo forno offre una cottura rapida e uniforme, regalando una pizza croccante e fragrante in soli cinque minuti. La cucina si trasforma così in una vera pizzeria, grazie peraltro alla presenza di una pratica paletta in alluminio – e il ricettario, per sbizzarrirvi sempre con nuove creazioni, è incluso!

Il forno pizza è dotato di un piatto in pietra refrattaria da 31 cm di diametro, garanzia di una cottura perfetta e uniforme. L'indicatore luminoso di funzionamento assicura una preparazione impeccabile, mentre il timer di 5 minuti con segnale acustico e la doppia resistenza riscaldante in acciaio corazzato garantiscono risultati sempre buonissimi da gustare.

Parliamo quindi di un'ottima scelta per chi vuole gustare una buona pizza fatta in casa e vuole dotarsi di un forno specifico per far rimanere a bocca aperta (letteralmente) la sua famiglia e i suoi amici: considerando che ora costa solo 89,90€, grazie all'offerta sono davvero pochissimi i soldi che vi separano dalla vostra prima buonissima pizza homemade! E se volete approfondire la conoscenza dei forni da pizza, vi raccomandiamo la selezione dei migliori sul nostro sito gemello SOS Home & Garden.

