Prezzo TOP su questo forno pizza doppio Ariete! (-22%)

Il nuovissimo forno per pizza doppio Ariete 927 rappresenta un avanzamento del famoso modello amato da tutti, offrendo l'opportunità di assaporare l'autentica pizza napoletana comodamente a casa propria. Dotato di due piastre refrattarie antiaderenti, questo forno riduce i tempi di cottura e raddoppia la capacità di preparare deliziose pizze. La fantastica notizia? Attualmente è disponibile su Amazon a soli 170,75€ anziché 220€, con uno sconto del 22%!

Ariete Forno pizza doppio, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo fantastico forno per pizza è un acquisto consigliato per tutti gli appassionati della pizza che desiderano godersi il piacere di una vera pizza napoletana direttamente a casa propria, con quella deliziosa consistenza soffice e croccante tipica dei migliori forni a legna. Grazie alla sua capacità di raggiungere una temperatura di 400°C e di cuocere due pizze contemporaneamente, questo prodotto si rivela ideale per coloro che cercano un elettrodomestico in grado di garantire prestazioni superiori senza rinunciare alla comodità di preparare pasti deliziosi in pochi minuti.

Inoltre, il forno vanta una versatilità eccezionale grazie ai suoi 5 livelli di cottura. Questo lo rende adatto non solo per la preparazione della pizza, ma anche per la cottura di torte salate, toast, panzerotti e per riscaldare rapidamente gli alimenti prima di servirli in tavola. Grazie alle sue piastre refrattarie antiaderenti e alle pale in acciaio inox incluse, fornisce tutto il necessario per ottenere risultati di cottura impeccabili con la massima praticità.

Per concludere, le due pale in acciaio inox fornite semplificano notevolmente la gestione delle pizze all'interno del forno, consentendovi di sentirvi veri professionisti mentre le sfornate. Si tratta davvero di una scelta eccezionale per coloro che desiderano esplorare nuove esperienze culinarie, stupendo familiari e amici con pizze fatte in casa sempre impeccabili. Non possiamo che raccomandarlo pienamente, soprattutto considerando il vantaggioso prezzo attuale!

