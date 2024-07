Flipper di Spider-Man a 49€: divertimento elettronico da tavolo!

Oggi vi consigliamo un oggetto davvero particolare: il flipper di Spider-Man, disponibile a soli 49,23€ anziché il prezzo originale di 57,68€. Questo significa uno sconto del 15%! Il flipper di Spider-Man è una versione elettronica del classico gioco arcade, con effetti luminosi e sonori che vi trasporteranno nell'universo del vostro supereroe preferito. Ideale per sviluppare le abilità manuali e i riflessi, questo flipper presenta un design accattivante con i personaggi di Spider-Man, Spider-Gwen, Miles, Dottor Octopus e Goblin. Non perdete questa occasione di aggiungere avventura e divertimento alla vostra collezione di giochi.

Flipper di Spider-Man, chi dovrebbe acquistarlo?

Il flipper di Spider-Man è un giocattolo elettronico che catturerà l'attenzione dei tutti gli appassionati del celebre supereroe e che amano le sfide arcade direttamente a casa loro. Grazie alla sua natura elettronica, impreziosita da effetti luminosi e sonori che riprendono l'atmosfera dei classici flipper da sala giochi, questo articolo è perfetto per le persone che cercano un'esperienza dinamica e coinvolgente. Con un design accattivante, il flipper diventa anche un pezzo da collezione, ideale per gli appassionati dei fumetti e dei film di Spider-Man.

Le dimensioni contenute di 39,3(L) x 26(l) x 5,9(H) cm, lo rendono adatto anche per le stanze più piccole, permettendo di giocare da soli o in compagnia, stimolando al tempo stesso le abilità manuali e i riflessi. Inoltre, la possibilità di disattivare la musica rende il gioco piacevole anche per momenti in cui si preferisce una maggiore tranquillità. Questo modello da tavolo è alimentato da 3 batterie LR14/C, permettendo ai giocatori di godersi il gioco senza la necessità di una presa di corrente.

Al prezzo di 49,23€, il flipper di Spider-Man rappresenta un'ottima offerta per regalare ore di divertimento, sia ai fan del celebre supereroe sia agli amanti dei flipper classici. Vi consigliamo l'acquisto per chi cerca una modalità di gioco interattiva e coinvolgente da condividere con amici e familiari, oppure come regalo speciale che unisce azione e nostalgia.

Vedi offerta su Amazon