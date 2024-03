FFVII: Rebirth, acquistalo a prezzo scontato con le carte PSN di Instant Gaming!

Sognate di aggiungere Final Fantasy VII Rebirth alla vostra collezione senza spendere l'intero importo di 79,99€? Avete trovato l'articolo che fa per voi! Vi illustreremo un metodo sicuro e legalissimo per ottenere questo capolavoro a un prezzo ridotto, sfruttando le carte del PlayStation Store disponibili su Instant Gaming. Questo trucco è perfetto sia per i possessori di PS5 Digital che per quelli della versione Standard.

Final Fantasy VII Rebirth, come acquistarlo a prezzo scontato grazie alle card PSN?

Navigando nella sezione delle carte regalo PlayStation Store su Instant Gaming, scoprirete una vasta gamma di opzioni, con tagli che vanno dai 20 ai 120 euro, tutti proposti con uno sconto fino all'8%. Considerando che Final Fantasy VII Rebirth è venduto a 79,99€ sul PlayStation Store, potete facilmente acquistare il gioco a un prezzo vantaggioso semplicemente riscattando una carta da 80€.

In dettaglio, la carta da 80€ è attualmente in promozione su Instant Gaming a soli 73,50€, permettendovi di risparmiare quasi 7€ sul prezzo finale del gioco. Una volta acquistata la carta, riceverete via e-mail un codice da riscattare direttamente sul PlayStation Store. Utilizzando i fondi ora disponibili nel vostro portafoglio digitale, potrete procedere all'acquisto di Final Fantasy VII Rebirth.

Questo sistema, nonostante richieda un paio di step aggiuntivi, rappresenta una strategia intelligente per trattenere qualche euro in tasca sull'acquisto di un titolo che, altrimenti, non vedrebbe riduzioni di prezzo per diversi mesi!

