Fan di Twilight, ecco il set LEGO che stavate aspettando: la casa dei Cullen è in preorder!

L’attesa è finita per tutti i fan di Twilight e dei LEGO Ideas! La spettacolare Casa dei Cullen – uno dei luoghi più iconici della saga fantasy romantica – arriva in formato mattoncini e potete già assicurarvi un pezzo da collezione imperdibile. Con un prezzo di 219,99€, il set sarà ufficialmente disponibile dal 1° febbraio 2025, ma i preordini sono già aperti e la disponibilità potrebbe essere limitata.

>> Prenota ora LEGO Twilight: la casa dei Cullen <<

Questo set da 2.001 pezzi ricrea fedelmente la residenza moderna e suggestiva della famiglia Cullen, con dettagli curati e interni accessibili grazie ai piani rimovibili. Potrete esplorare il soggiorno con il pianoforte a coda, la cucina, il bagno e persino la camera da letto di Edward, il tutto arricchito da elementi autentici che vi faranno rivivere le scene più amate del film.

Tra i punti forti di questo set troviamo ben 7 minifigure LEGO, che includono Bella Swan, Edward Cullen (con effetto scintillante!), Jacob Black, Carlisle Cullen, Alice Cullen, Charlie Swan e Rosalie Hale, oltre a una figura snodabile di Jacob in forma di lupo. Per completare l’ambientazione, il set include anche il caratteristico truck rosso di Bella e un alto albero, perfetto per ricreare le romantiche scene tra Edward e Bella.

Il set fa parte della linea LEGO Ideas, realizzato grazie al supporto dei fan e curato nei minimi dettagli per offrire un’esperienza di costruzione coinvolgente. Le istruzioni dettagliate sono disponibili sia nel libretto incluso che tramite l’app LEGO Builder, che permette anche di visualizzare il modello in 3D.

Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria edizione da collezione. Il preordine è già disponibile e le unità potrebbero terminare in fretta. Se siete appassionati della saga o cercate un regalo perfetto per un vero fan di Twilight, questo è il momento giusto per prenotare la vostra copia!