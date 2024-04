Fallout: tutti i giochi della serie in SUPER SCONTO su Instant Gaming!

Se la nuova serie televisiva di Fallout su Amazon Prime Video vi ha catturato, spingendovi a desiderare di immergervi nei giochi della saga, abbiamo una notizia entusiasmante per voi. Instant Gaming ha lanciato una promozione straordinaria dedicata alla serie Fallout, offrendo sconti che possono raggiungere il 90% su tutti i capitoli della serie, sia principali che spin-off, incluse le edizioni con tutti i DLC.

Vedi offerte su Instant Gaming

Offerte Fallout Instant Gaming, perché approfittarne?

Questa promozione è pensata appositamente per chi vuole esplorare o riscoprire l’universo di Fallout, creato da Bethesda Game Studios. Le offerte, principalmente mirate agli utenti PC, includono anche opzioni per gli utenti Xbox One e Xbox Series X|S.

Come di consueto con Instant Gaming, una volta completato l'acquisto, riceverete immediatamente via email il codice per scaricare il gioco su Steam o Xbox Store, permettendovi di tuffarvi senza indugi nel mondo post-apocalittico di Fallout.

Ecco alcune delle offerte più vantaggiose disponibili:

Vi consiglio di visitare al più presto la pagina di Instant Gaming dedicata a questa promozione per esplorare l'intero catalogo e sfruttare gli sconti. Tuttavia, vi raccomando di affrettarvi, poiché le offerte potrebbero esaurirsi rapidamente!

In conclusione, questa è un'opportunità imperdibile per gli amanti di Fallout e per chiunque sia stato ispirato dalla serie TV a esplorare questi giochi densi di atmosfera e avventura.

Vedi offerte su Instant Gaming