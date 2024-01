Exploding Minions: divertimento esplosivo a SOLI 13€!

Scoprite il gioco di carte che unisce divertimento e strategia: Exploding Minions di Asmodee è disponibile su Amazon a un prezzo imperdibile di soli 13,20€, con uno sconto del 5% dal prezzo originale di 13,89€!

Exploding Minions, chi dovrebbe acquistarlo?

Exploding Minions è l'ideale per chi cerca un gioco di carte coinvolgente e divertente, adatto sia per i più piccoli che per gli adulti. Perfetto per gruppi da 2 a 5 giocatori e raccomandato per bambini dai 7 anni in su, Exploding Minions si rivela un fantastico passatempo per riunire la famiglia o per animare le feste con gli amici dei vostri figli.

Questo gioco, versione italiana del celebre Exploding Kittens, introduce i giocatori in un mondo di strategia e risate insieme ai simpatici e amati personaggi dei Minions. Con una durata media di 15 minuti per partita, le regole semplici e intuitive rendono Exploding Minions accessibile a tutti, garantendo divertimento immediato e senza complicazioni

Incluso nel set troverete 72 carte ricche di colori e personaggi dei Minions in situazioni comiche, oltre al regolamento, tutto splendidamente illustrato e coinvolgente. Al prezzo di soli 13,20€, Exploding Minions promette di trasformare ogni incontro in un'esperienza di gioco memorabile, piena di risate e tattiche sorprendenti. Non perdete l'occasione di aggiungere questo gioco alla vostra collezione, specialmente ora che è disponibile a un prezzo così vantaggioso su Amazon!

