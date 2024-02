Everdell Collector's Edition: un'avventura boschiva a un PREZZO INCREDIBILE! -22%

Per gli amanti dei giochi da tavolo e delle avventure nel sottobosco, la Collector's Edition di Everdell by Asmodee è ora disponibile su Amazon a un prezzo irresistibile. Questa edizione da collezione, arricchita da materiali di pregio, vi trasporta nella vallata di Everdell, dove creature del bosco collaborano per costruire una città incantata. Approfittate dell'offerta esclusiva a 70,51€, risparmiando il 22% rispetto al prezzo di 89,99€.

Everdell Collector's Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

Everdell è un gioco che combina strategia e gestione risorse, ideale per chi ama le sfide immaginative e coinvolgenti. In questa Collector's Edition, troverete materiali in legno di alta qualità e un'esperienza di gioco arricchita da dettagli e sorprese. Adatto a giocatori dai 10 anni in su, è perfetto sia per serate in solitudine sia in compagnia, grazie alla sua flessibilità di giocare da solo o fino a 4 giocatori.

Nel gioco, impersonerete le creature del bosco impegnate a raccogliere risorse e a costruire la vostra comunità. Ogni scelta e mossa è fondamentale per il successo e la crescita della vostra civiltà boschiva. L'edizione, completamente in lingua italiana, vi offre un'esperienza di gioco profonda e coinvolgente, adatta sia ai neofiti sia ai veterani dei giochi da tavolo.

Acquistate ora la Collector's Edition di Everdell a soli 70,51€, rispetto al prezzo originale di €89,99. Un'occasione unica per aggiudicarvi questo gioiello ludico a un prezzo vantaggioso. Non perdete l'opportunità di costruire insieme la città boschiva e di lasciarvi catturare dalla magia e dalla strategia di Everdell!

