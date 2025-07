Tamashii Nations continua a rendere omaggio alle grandi icone dell’animazione giapponese con prodotti di altissimo livello. L’ultima novità annunciata da Bandai riguarda uno dei mecha più amati di sempre: si tratta del nuovo Metal Build Evangelion Unit-00 30TH With The Spear of Longinus, ora disponibile in preordine, che promette di conquistare collezionisti e fan della leggendaria serie Neon Genesis Evangelion.

Eva-00 30TH With The Spear of Longinus - Metal Build

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Realizzato per celebrare il 30° anniversario dell’opera firmata da Hideaki Anno, il modello incarna tutta l’intensità e il simbolismo della serie originale, mantenendo al tempo stesso l’elevata qualità che contraddistingue la linea Metal Build. L’Evangelion Unit-00, noto per la sua inconfondibile livrea gialla e per essere il primo Eva operativo del Progetto E, viene riproposto in una versione deluxe pensata per offrire un'esperienza espositiva e collezionistica senza compromessi.

Il modello è alto 22 cm e presenta un corpo realizzato in PVC, ABS e metallo pressofuso (diecast). La presenza di un frame articolato interno garantisce un’ampia mobilità, consentendo di ricreare con precisione le pose dinamiche e drammatiche della serie. Il livello di dettaglio raggiunto in questa versione è particolarmente elevato, sia per quanto riguarda le proporzioni meccaniche, sia nella resa delle superfici, delle giunture e delle componenti intercambiabili.

Uno degli elementi più rilevanti di questa edizione è la presenza della Lancia di Longinus, accessorio iconico lungo 39 cm che conferisce un forte impatto visivo al modello e rievoca i momenti più simbolici della serie. Completano il set diverse armi alternative, mani intercambiabili, e una base espositiva di alta qualità, ideale per creare allestimenti personalizzati e scenografici.

Prezzo e data di uscita

Anche il packaging si presenta particolarmente curato, in linea con le produzioni Tamashii Nations, rendendo l’intero prodotto adatto non solo all’esposizione, ma anche alla conservazione in collezione. L’uscita ufficiale in Giappone è fissata per giugno 2026, mentre la distribuzione in Italia avverrà tramite Cosmic Group a partire da agosto 2026. Il prezzo consigliato per il mercato italiano è di 310,00 euro, cifra che riflette la qualità premium e la complessità ingegneristica dell’articolo.