Esclusive Xbox 2024: a cosa giocheremo quest'anno?

Quando aggiungi molte frecce al tuo arco, come è stato il caso di Microsoft e dei suoi Xbox Game Studios, serve qualche tempo prima che tutte possano colpire nel segno. Anche perché, lo sappiamo, sviluppare videogiochi non è un'attività che si fa schioccando le dita e serve tempo.

Ecco perché il 2024 di Xbox potrebbe essere particolarmente interessante: perché potrebbe essere l'anno in cui alcune delle acquisizioni del gigante di Redmond daranno i loro frutti, come nel caso di Hellblade II, firmato da Ninja Theory.

Advertisement

Per ora, l'anno di casa Microsoft – che sembra quasi più corretto chiamare "l'anno di Xbox Game Pass" che non solo l'anno di Xbox – ha già fissato alcuni appuntamenti (soprattutto first-party), ma sono tutti generici e senza una data specifica, ancora da individuare.

In questo articolo, vediamo allora quali sono i giochi esclusivi Xbox già ufficialmente confermati per il 2024, mentre non inseriremo i giochi che forse potrebbero arrivare quest'anno, se non ci sono ancora conferme ufficiali in merito.

Le esclusive Xbox del 2024 già confermate

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Sviluppatore : GSC Games

: GSC Games Publisher : GSC Games

: GSC Games Uscita: Q1 2024

Q1 2024 Genere : sparatutto

: sparatutto Piattaforme: Xbox Series X|S, PC

Lo sviluppo dell'atteso S.T.A.L.K.E.R. 2 è stato tremendamente difficile a causa della guerra in Ucraina che ha impedito a GSC Games qualsiasi parvenza di vita normale. Tuttavia, sembra che il team ucraino abbia trovato la finestra di lancio definitiva per il suo progetto, che sposa ancora una volta un'anima da inquietante sparatutto in soggettiva, come il suo predecessore.

Atteso per inizio anno, il gioco sta venendo sviluppato dopo che il team si è trasferito a Praga e sarà disponibile su Xbox Game Pass fin dal lancio.

Non è chiaro quanto durerà l'accordo di esclusività con le piattaforme Microsoft ma, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe di circa tre mesi.

Senua's Saga: Hellblade II

Sviluppatore : Ninja Theory

: Ninja Theory Publisher : Microsoft

: Microsoft Uscita : 2024

: 2024 Genere : action adventure

: action adventure Piattaforme: Xbox Series X|S, PC

L'ambizioso ritorno di Senua è ormai prossimo al suo debutto: Ninja Theory ha deciso di regalare un seguito all'apprezzato Hellblade: Senua's Sacrifice, che nel 2017 aveva conquistato soprattutto per la sua capacità di toccare con grande intelligenza temi molto forti e impegnativi.

Questa volta, la mente di Senua sembra pronta per una nuova avventura che, al di là del fotorealismo che caratterizzerà il comparto tecnico (affidato ad Unreal Engine 5), è ancora avvolta nel più oscuro mistero. Sappiamo, però, che sarà il progetto più grande e più ambizioso di Ninja Theory, che è entrata da qualche tempo negli Xbox Game Studios.

Potrebbe essere la punta di diamante dell'anno per i giochi di produzione Xbox: attendiamo di sapere con più precisione quando potremo giocarci. Come ogni first-party di Microsoft, Hellblade II sarà dal day-one su Game Pass.

Avowed

Sviluppatore : Obsidian Entertainment

: Obsidian Entertainment Publisher : Microsoft

: Microsoft Uscita : 2024

: 2024 Genere : gioco di ruolo

: gioco di ruolo Piattaforme: Xbox Series X|S, PC

Prendete l'universo di Pillars of Eternity e tutte le sue peculiarità e declinatelo in un gioco di ruolo d'azione, un po' in stile The Elder Scrolls, nelle mano di Obsidian Entertainment. È praticamente il riassunto dell'idea dietro Avowed, la prossima pittoresca opera dal team esperto di giochi di ruolo che di recente si è sbizzarrito con progetti di vario genere – da Pentiment a Grounded.

Il gameplay ci permetterà di sfruttare armi bianche, armi da fuoco e magie per farci strada tra gli scenari di Avowed, che porrà anche il focus sull'esplorazione (pur non essendo concepito come un open world puro). Ci saranno anche opzioni di dialogo con gli NPC con cui sbizzarrirsi (il che fa un po' The Outer Worlds) e la possibilità di aggiungere dei companion al proprio viaggio.

L'uscita precisa non è stata ancora svelata (sappiamo solo che si concretizzerà quest'anno), ma è certo che sarà dal day-one su Game Pass.

Microsoft Flight Simulator 2024

Sviluppatore : Asobo Studio

: Asobo Studio Publisher : Microsoft

: Microsoft Uscita : 2024

: 2024 Genere : simulazione

: simulazione Piattaforme: Xbox Series X|S, PC

Era il 2020 quando il precedente episodio della serie faceva sognare tutti coloro che, da sempre, immaginavano di diventare piloti di aerei. Microsoft Flight Simulator 2024 vuole portare al prossimo livello questo concetto, con Asobo Studio che, sotto l'egida di Microsoft, sta lavorando a un nuovo atteso capitolo di quella che probabilmente è la saga di simulazione più famosa di sempre.

Oltre alla grande fedeltà delle mappe del mondo, degli aeromobili e delle meccaniche che permettono di guidarli, stavolta l'esperienza offrirà anche più modalità – tra soccorsi, trasporti e perfino combattimenti in alta quota – permettendo così agli amanti dei velivoli di divertirsi cloche alla mano.

Anche in questo caso, la data d'uscita è per ora solo un generico 2024, e ovviamente lo avremo dal day-one su Game Pass.

Replaced

Sviluppatore : Sad Cat Studios

: Sad Cat Studios Publisher: Coatsink

Coatsink Uscita : 2024

: 2024 Genere : platform, azione

: platform, azione Piattaforme: Xbox Series X|S, Xbox One, PC

In lavorazione da ormai diversi anni (inizialmente era atteso per il 2022), l'ambizioso Replaced troverà finalmente i natali nel corso di quest'anno. Gli sviluppatori lo descrivono come un action platform in 2.5D dallo stile retro-futuristico, con un'atmosfera cyberpunk e che vi mette a tu per tu con un'IA intrappolata in un corpo umano.

In una società decaduta dove i fuorilegge la fanno da padroni, saremo noi nei panni dell'IA R.E.A.C.H. a dover fare giustizia a modo nostro, mentre il gioco si focalizza su un'esperienza single player che punta forte anche sui combattimenti.

Arriverà a sua volta su Game Pass.

ARK 2

Sviluppatore : Studio Wildcard

: Studio Wildcard Publisher: Studio Wildcard

Studio Wildcard Uscita : fine 2024

: fine 2024 Genere : survival

: survival Piattaforme: Xbox Series X|S, PC

Se avete amato l'originale Ark: Survival Evolved, sarete felici di sapere che Ark 2 vuole reiterare quella formula, arricchendola e facendole sposare le possibilità offerte da Unreal Engine 5.

Ancora una volta ad alto tasso di dinosauri, l'esperienza di gioco era inizialmente attesa per lo scorso anno, ma si è presa qualche mese di lavorazione extra perché il team di sviluppo voleva assicurarsi di poterla affinare il più possibile.

Vedremo cosa offriranno quindi questi nuovi dinosauri virtuali, consci che il gioco esordirà su Game Pass dal day-one.

---

Nota: Questo articolo sarà aggiornato quando saranno rese note ulteriori esclusive Xbox per il 2024.