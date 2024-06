Elden Ring, l'ordine dei boss: come conviene affrontarli

L'open world di Elden Ring non vuole imporre paletti eccessivi ai suoi giocatori, lasciandoli liberi di esplorare l'Interregno e di affrontare ogni sfida nel modo che ritengono più opportuno.

Questo aspetto del gameplay si riflette inevitabilmente anche sui boss del gioco, che non seguono un ordine specifico ma possono essere affrontati come i Senzaluce preferiscono.

Advertisement

Se volete godervi il piacere della scoperta e non rovinarvi alcuna sorpresa, vi consigliamo di chiudere questa pagina dato che seguiranno spoiler su tutti i nemici più importanti: nel caso preferiate invece ricevere una mano, in questa guida vi sveleremo il migliore ordine in cui affrontare i boss.

Attenzione: se non volete spoiler sui nomi dei boss, interrompete immediatamente la lettura.

In che ordine conviene affrontare i boss?

Come i fan dei soulslike potranno immaginare, i boss di Elden Ring possono essere estremamente impegnativi da affrontare, soprattutto quando si arriverà a sfidarli in modo completamente impreparato.

Il mondo aperto potrebbe infatti portare inavvertitamente i giocatori ad affrontare un nemico prima del previsto, con equipaggiamenti poco adatti o senza aver guadagnato il giusto numero di livelli per affrontare degnamente l'impresa.

Per questo motivo abbiamo deciso di compilare una lista con tutti i principali boss del gioco, svelandovi in quale ordine è meglio affrontarli, per avere le migliori possibilità di sopravvivenza:

Soldato di Godrick Margit, il Presagio Implacabile Godrick l'Innestato Lupo Rosso di Radagon Rennala, Regina del Plenilunio Guardia Reale Loretta Drago di Magma Makar Radahn il Flagello Celeste Nobile Sacriderma Rykard, Signore della Blasfemia Sentinella draconica dell'albero Godfrey, il Primo Lord Morgott, il Principe Presagio Gigante di fuoco Campioni di Fia Astel, Progenie del Vuoto Mohg, Signore del Sangue Loretta, Cavaliere del Sacro Albero Malenia, Lama di Miquella Duo Sacriderma Maliketh, la Lama Nera Godfrey, il Primo Lord Hoarah Loux, Guerriero Radagon dell'Ordine Aureo Belva Ancestrale

Leggi anche Come battere il boss finale in Elden Ring

L'ordine in cui sconfiggerete i boss non andrà a influire sul vostro finale di Elden Ring, quindi potete utilizzare la nostra lista per organizzarvi al meglio in base alle vostre capacità.

Per quanto riguarda invece i boss secondari, il nostro consiglio è quello di concentrarvi su quelli che vi forniranno i migliori oggetti per poter portare a termine l'avventura: anche in questo caso siete liberi di scegliere come e quando affrontarli, ma avere a disposizione l'equipaggiamento ideale renderà la vostra avventura molto più semplice.

Se volete immergervi in un'altra amatissima avventura di FromSoftware, su Amazon potete acquistare Bloodborne Game of the Year a un prezzo speciale.