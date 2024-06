Come battere il boss finale in Elden Ring

La vostra avventura nell'Interregno di Elden Ring è quasi giunta alla fine: avete affrontato mostri e avversari estremamente pericolosi, ma sta per arrivare il momento di affrontare la più grande minaccia che abbiate mai incontrato.

Se siete giunti in questa guida, vuol dire che avete raggiunto la vostra destinazione finale nell'ultimo soulslike di FromSoftware: vi aiuteremo per riuscire ad affrontarla nel migliore dei modi.

In caso contrario, vi suggeriamo fortemente di tornare indietro per evitare potenziali spoiler e non rovinarvi in alcun modo la sorpresa: in questa guida vi spiegheremo infatti come battere il boss finale.

Come battere il boss finale

La battaglia finale inizierà non appena arriverete dritti all'Elden Ring, dove apprenderete in una cutscene la verità sulla regina Marika e Radagon, dando inizio a quello che sarà uno scontro senza pari.

Fortunatamente, il soulslike di FromSoftware non è così crudele da non darvi la possibilità di prepararvi a dovere: nelle vicinanze troverete un luogo di grazia nel quale riposare. Assicuratevi di avere a disposizione il migliore equipaggiamento possibile, curate le vostre ferite e avanzate, preparandovi senza paura a una battaglia che si svolgerà in due fasi.

Come battere Radagon

La prima fase del boss finale vi vedrà scontrarvi contro Radagon dell'Ordine Aureo, un avversario molto pericoloso che possiede attacchi in grado di ricoprire una vasta area.

Non solo Radagon si scaglierà contro di voi, ma i suoi attacchi spesso mireranno a colpire il terreno, mandando contro di voi una gigantesca onda d'urto: per riuscire a sconfiggerlo dovrete dunque tenere costantemente d'occhio non solo la sua posizione, ma anche le sue mosse e l'area che sta per colpire.

Un trucco utile da tenere a mente per riuscire a sconfiggerlo è tenere a mente che i suoi attacchi richiamano i movimenti di un fabbro: una scelta voluta da FromSoftware per sottolineare la sua ossessione nel voler riparare l'Elden Ring. Questo vi consentirà di memorizzare più facilmente i suoi attacchi, prevedendoli molto più rapidamente.

Se state utilizzando una classe che attacca dalla distanza, concentratevi prevalentemente sull'effettuare schivate ogni volta che si avvicina verso di voi, stategli lontano il più possibile e infliggete quanti più attacchi potete, che siano con incantesimi o armi tradizionali.

Nel caso dei combattenti abili nel corpo a corpo, la migliore strategia è sicuramente quella di muoversi in continuazione e provare a girargli intorno: il suo punto debole si trova infatti nella parte posteriore del corpo, che resterà scoperta tutte le volte che è Radagon è pronto a ricaricarsi o scagliare un attacco.

Ripetete questa procedura svariate volte e avrete sconfitto la prima parte di questa pericolosa battaglia: sfortunatamente per voi, il vero boss finale deve però ancora arrivare.

Come battere la Belva Ancestrale

Una volta battuto ufficialmente Radagon dell'Ordine Aureo, una cutscene vi mostrerà il boss venire consumato dall'Elden Ring, rivelandovi l'avversario che rappresenta il vostro ultimo ostacolo per completare l'avventura.

La Belva Ancestrale non potrà che mettervi timore a causa del suo aspetto e, soprattutto, dei suoi pericolosi attacchi ad area estremamente difficili da evitare.

Il vero boss finale è infatti in grado di coprire una zona perfino più ampia di quella di Radagon, rendendo dunque necessario ancora una volta muoversi il più possibile lungo tutta l'area di gioco.

Ma il suo colpo più pericoloso è sicuramente quello in cui vedrete comparire sopra di voi molteplici cerchi, evocando l'Elden Ring sopra la vostra testa: se dovesse capitarvi di vedere questa scena, non pensate a nient'altro che non sia fuggire a gambe levate il prima possibile.

Se la vostra salute non è sufficientemente alta, l'attacco potrebbe riuscire perfino ad uccidervi in un colpo solo, dunque la vostra priorità numero 1 è quella di evitarlo a qualunque costo.

Fortunatamente, i suoi attacchi richiederanno molto tempo prima di essere scagliati: basterà osservare accuratamente la Belva Ancestrale per capire quale mossa sta per utilizzare, così da prepararsi di conseguenza.

Per sconfiggere questo potentissimo nemico, sarà necessario concentrare i vostri attacchi sull'area dorata presente sullo stomaco: si tratta del suo punto debole e vi permetterà di infliggere tanti danni extra.

Le classi che prediligono gli attacchi a distanza avranno inevitabilmente la vita più facile, dovendosi unicamente dedicare a movimenti per evitare gli attacchi a largo raggio e a ricerca.

Se il vostro Senzaluce predilige invece il combattimento corpo a corpo, l'unica alternativa che vi resta è quella di avvicinarvi il più possibile alla Belva Ancestrale, stando però costantemente attenti al territorio per non rimanere coinvolti nell'area dei suoi attacchi.

Può inoltre rivelarsi un'ottima idea quella di scagliargli contro le evocazioni a vostra disposizione, così da distrarlo e attirare la sua attenzione. In questo modo, sarete liberi di infliggere la maggior parte dei danni necessari per abbatterlo.

Se avete seguito i nostri consigli alla lettera, non ci resta che farvi le nostre congratulazioni: siete ufficialmente pronti ad affrontare l'ultima grande minaccia di Elden Ring. Ma siamo pronti a scommettere che le vostre avventure non sono ancora terminate.

