Ecco il nuovo Book Nook LEGO: Gandalf contro il Balrog

La leggendaria sfida tra Gandalf e il Balrog, uno dei momenti più iconici della saga de "Il Signore degli Anelli", rivive oggi attraverso un nuovo set LEGO pensato per gli appassionati adulti.

La collezione LEGO Icons si arricchisce con un pezzo che trasforma una delle sequenze più memorabili create da Tolkien in un elemento d'arredo sofisticato, dettagliato e versatile.

Il nuovo LEGO Il Signore degli Anelli: Balrog Book Nook, ricrea con minuziosa attenzione ai dettagli il drammatico confronto sul Ponte di Khazad-dûm, incastonandolo in una struttura che può essere collocata tra i libri della propria libreria, creando così un suggestivo portale verso la Terra di Mezzo.

LEGO Il Signore degli Anelli: Balrog Book Nook

Composto da 1.201 pezzi, il nuovo set rappresenta una sfida costruttiva stimolante che si trasforma in un oggetto dal duplice utilizzo. Gli appassionati possono infatti scegliere di inserire il book nook parzialmente chiuso tra i propri volumi, come sottile riferimento all'universo fantasy, oppure aprirlo completamente per esporre l'intera scena di battaglia in tutto il suo drammatico impatto visivo.

La minifigure di Gandalf il Grigio, completa di bastone e spada, si erge in posizione di difesa contro l'imponente Balrog, realizzato con straordinaria fedeltà rispetto alla versione cinematografica. La creatura oscura, con le sue enormi ali snodabili e la frusta infuocata, incarna perfettamente la minaccia ancestrale descritta nei romanzi di Tolkien.

Entrambi i personaggi possono essere posizionati in diverse pose, permettendo ai collezionisti di ricreare esattamente il momento preferito dello scontro, personalizzando così l'esposizione secondo il proprio gusto.

Un pezzo di Terra di Mezzo sulla vostra libreria.

A completare la composizione, una targa che riporta la celeberrima frase "You shall not pass!" ("Non passerai!"), il grido di sfida che ha consacrato questa scena nell'immaginario collettivo.

LEGO ha pensato anche all'esperienza costruttiva, che può essere arricchita attraverso l'app LEGO Builder, che offre istruzioni interattive in 3D per facilitare l'assemblaggio anche dei passaggi più complessi. Un supporto prezioso considerando la complessità e il numero di pezzi che compongono il set.

Questo book nook rappresenta un'idea regalo originale e ricercata per i collezionisti della saga e per gli appassionati della trilogia, che apprezzeranno la versatilità di un oggetto capace di unire la passione per il mondo creato da Tolkien con un elemento decorativo sorprendentemente elegante da esporre in casa o in ufficio.

Il set, progettato specificamente per un pubblico adulto (18+), è il secondo di questa tipologia presentato quest'anno. Fa seguito infatti al precedente LEGO Icons Sherlock Holmes Book Nook, del quali vi abbiamo parlato in questo nostro articolo).

I 'numeri' del set

