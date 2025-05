LEGO Sherlock Holmes: set decorativo rivoluziona le librerie

Il fascino della letteratura poliziesca vittoriana si materializza in un nuovo formato di set LEGO pensato per gli amanti dei libri e del celebre detective con pipa e cappello.

Anticipato sui social media da un teaser di Barnes & Noble (una delle maggiori catene di librerie degli Stati Uniti)

il set LEGO Icons 10351 Sherlock Holmes: Book Nook trasforma l'ordinaria esperienza di lettura in un viaggio tridimensionale nel cuore della Londra ottocentesca, offrendo un pezzo da collezione che va oltre il semplice modellino decorativo.

Questo ingegnoso prodotto rappresenta un ponte tra la narrativa cartacea e l'esperienza immersiva, permettendo ai fan delle avventure holmesiane di creare un vero e proprio portale dimensionale da inserire nella propria libreria, tra i volumi preferiti.

LEGO Icons 10351 Sherlock Holmes: Book Nook

La peculiarità di questo set risiede nella sua versatilità. Non si tratta infatti solo di un elemento decorativo, ma di un vero e proprio diorama esplorabile che cattura l'essenza dell'universo creato da Arthur Conan Doyle.

Gli appassionati potranno costruire uno spaccato dettagliato di Baker Street, completo di personaggi iconici come l'astuto Sherlock Holmes, il fidato Dottor Watson, l'enigmatica Irene Adler e il diabolico Professor Moriarty. Una novità assoluta è rappresentata dal personaggio di Paige, new entry che arricchisce il cast di minifigure disponibili.

Posizionando il book nook tra i propri romanzi preferiti, si crea letteralmente una finestra su Baker Street e le sue misteriose avventure. L'esperienza diventa ancora più coinvolgente quando si apre il set, rivelando un intricato scenario ricco di dettagli e riferimenti alla celebre saga.

In italiano, "Book Nook" può essere tradotto come "Biblioteca in Miniatura", "Nido di Libri" o, più semplicemente, "Book Nook" (lasciando il termine in inglese). L'idea del Book Nook, che deriva dal termine giapponese "diorama" (guardare attraverso), è quella di riprodurre una scena dettagliata all'interno di una scatola aperta, come se si stesse guardando dentro un libro.

All'interno del modello si nasconde una libreria con una vetrina girevole, elemento che aggiunge dinamismo alla composizione statica. La riproduzione include anche una residenza a schiera dall'aspetto ombroso, dotata di una porta frontale scorrevole che invita all'esplorazione. L'attenzione ai dettagli è evidente nei numerosi indizi e misteri disseminati nella scena, creando un'esperienza di costruzione che è essa stessa un'indagine.

Il fulcro del set è senza dubbio la minuziosa ricostruzione dell'appartamento 221B di Sherlock Holmes. Questo spazio leggendario è ricreato con cura e ricchezza di dettagli: il camino accogliente che ha fatto da sfondo a tante riflessioni del detective, una bacheca per organizzare gli indizi dei casi più complessi e persino il violino tanto amato dal protagonista. Questi elementi trasformano un semplice modello LEGO in un pezzo da collezione carico di significato per gli appassionati della letteratura 'crime'.

Il set LEGO Icons 10351 Sherlock Holmes: Book Nook si inserisce nella più ampia gamma di set LEGO dedicati al pubblico adulto, una collezione in continua espansione che unisce la nostalgia del gioco con mattoncini alla sofisticazione di prodotti pensati per la decorazione d'interni e il collezionismo. Per chi cerca un modo originale di celebrare la propria passione per i romanzi gialli e l'era vittoriana, questo set rappresenta un punto d'incontro perfetto tra narrativa, design e costruzione creativa.