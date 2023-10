EA Sports FC 24 e FUT: come fare crediti velocemente

Seguendo la tradizione della serie di EA, l'accumulo di somme sempre più elevate di denaro è uno dei principali scopi su Ultimate Team, con l'obiettivo finale di ottenere i giocatori più forti e rari in assoluto dalle aste del mercato trasferimenti di EA Sports FC 24.

Accumulare crediti su Ultimate Team non è per nulla scontato, soprattutto se non si hanno a disposizione pacchetti da aprire provenienti da un’edizione limitata o per aver giocato in modo assiduo ai capitoli passati come premio fedeltà, con la necessità di ponderare ogni scelta fin dalle prime ore di gioco.

Advertisement

In realtà di soluzioni per guadagnare crediti su Ultimate Team ce ne sono a bizzeffe, ma soprattutto nelle prime ore sarebbe meglio capire quali convengono perché necessitano del minor sforzo.

Queste brevi linee guida vi spiegheranno come accumulare su UT di EA Sports FC 24 una cospicua quantità di denaro da poter investire sul mercato trasferimenti, evitando uscite incontrollate, figlie del più primitivo sentimento legato alla possessione di qualcosa nel minor tempo possibile.

Come guadagnare crediti velocemente su FUT

Il primo consiglio riguarda un vero e proprio mantra applicato con successo nelle passate edizioni di FUT, e che si riconferma fondamentale anche per EA Sports FC 24 (potete acquistarlo al miglior prezzo su Amazon da questo link). Si tratta della necessità di giocare le partite sfruttando il più possibile i giocatori provenienti dal deck originale ottenuto, indipendentemente dalle abilità e affinità dei vari giocatori.

Parliamo di atleti e atlete che, rispetto ai classici sette contratti che permettono di disputare altrettante partite prima di andare ad acquistarne nel negozio, presentano più di quaranta contratti da poter utilizzare in modo efficiente contro la CPU.

Ovviamente è una formazione – molto arrangiata nella maggior parte dei casi – da schierare quasi esclusivamente nelle Squad Battles. Si tratta di sfide contro l’IA suddivise per qualità delle varie rose, dove anche alle difficoltà più basse è possibile accaparrarsi i crediti a fine match, garantendo un flusso in ingresso nel suo piccolo sorprendentemente costante.

Per quanto riguarda le effettive aggiunte su Ultimate Team per EA Sports FC 24, vi consigliamo di dedicare molto tempo, con una certa priorità, anche ai vari obiettivi iniziali e periodici presenti nell'apposita sezione sezione del menù iniziale della modalità in oggetto.

Da quest’anno sono anche aumentati a dismisura i premi in pacchetti disponibili da queste opzioni, dove con semplici azioni e routine di gioco e possibile ottenere molti crediti extra o pacchetti utili a rinforzare la propria rosa senza troppi sforzi.

Come se non bastasse, potrebbe essere molto interessante affidarsi alla nuova sezione di EA Sports FC 24 dedicato alle evoluzioni. Non tanto in quelle a pagamento, eccessivamente onerose sopratutto nelle fasi iniziali, ma quelle gratuite in continuo aggiornamento di mese in mese permettono di potenziare gicoatori discreti con qualche punto bonus, completando delle sfide molto semplici. Come risultato, permettono di ottenere bonus fino a +2 o +3 nell'overall genereale dei vari giocatori, rivelandosi molto interessanti e completamente adattabili per il tuo specifico stile di gioco.

Per quanto riguarda il mercato trasferimenti, invece, non abbiamo particolari novità da poter sottolineare rispetto alla passata edizione Ci sono rari sbalzi di prezzi sui quali provare a speculare, ma in attesa delle numerose carte premio dinamiche - introdotte di settimana in settima - il mercato presenta offerte e sconti appetibili. Ovviamente le carte delle calciatrici femminili si adattano fin da subito alle varie regole presenti fin dagli albori per l'andamento dei prezzi, aumentando la varietà delle opzioni e delle aste.

Unico consiglio specifico che rinnoviamo anche per il mercato trasferimenti di Ultimate Team su EA Sports FC 24, ci teniamo a consigliare di non gettarsi subito sul prezzo del primo atleta disponibile, ma aprire la finestra specifica che permette di vedere tutte le aste legate a quel giocatore. Fondamentale per cercare di risparmiare ancora un poco sul prezzo, con una più chiara visione di insieme sulle varie oscillazioni tra offerta e domanda.