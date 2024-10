Dragon Ball: Sparking! Zero: come ottenere tutti i personaggi

Il nuovo Dragon Ball: Sparking! Zero presenta il numero maggiore di personaggi in qualsiasi altro gioco dedicato alla saga, superando anche il colossale Budokai Tenkaichi 3 dell’epoca PS2. Sono infatti ben 182 i personaggi attualmente presenti nel gioco, con altri in arrivo in futuro tramite DLC.

La cosa che, come vi avevamo raccontato nella nostra recensione del gioco, ci è piaciuta molto è che non tutti i personaggi saranno disponibili sin da subito, molti infatti bisognerà sbloccarli giocando. In questa guida vi vogliamo spiegare come ottenere tutti i personaggi presenti nel gioco, così da sbizzarrirvi a creare delle battaglie epiche.

Come sbloccare tutti i personaggi in Dragon Ball: Sparking! Zero

Ci sono diversi modi per ottenere tutti i 47 personaggi sbloccabili all’interno del gioco: fondamentalmente i principali sono tre, ossia giocando alle varie modalità, comprandoli nel negozio e utilizzando le Sfere del Drago.

Sono pochi i personaggi ottenibili soltanto in un modo, ad esempio alcuni potranno essere sia comprati che ottenuti giocando alle varie modalità. In caso vi venga dato un personaggio che già avete quando ad esempio finite un capitolo dell’Episodio Battaglia (la modalità Storia), vi verrà dato il suo valore in Zenny come rimborso, così da poterli spendere poi nel negozio. Vediamo dunque nel dettaglio come sbloccare i personaggi.

Finendo le varie modalità

Vi consigliamo innanzitutto di completare tutta la modalità Episodio Battaglia prima di acquistare o desiderare personaggi con le Sfere del Drago. Non soltanto moltissimi personaggi verranno sbloccati automaticamente finendo i vari capitoli degli otto personaggi che potrete usare in questa modalità, ma aumenterete anche il vostro Livello Giocatore, che ha un level cap di 20.

Aumentare il Livello Giocatore permetterà di sbloccare nuovi personaggi da comprare nel negozio, e il metodo più veloce per farlo salire è finire la modalità Episodio Battaglia. Potrete anche chiedere a uno dei tre draghi presenti nel gioco di aumentare il livello con un desiderio, ma non ne vale la pena dato che arriverete al livello 20 semplicemente finendo tutte e 8 le storie dell’Episodio Battaglia nella loro totalità.

Sarà poi possibile ottenere dei nuovi personaggi giocando anche ai vari tornei presenti offline: vincendone uno infatti come premio avrete un personaggio casuale tra quelli sbloccabili. Alcuni poi saranno ottenibili anche tramite i combattimenti bonus della modalità Battaglia Personalizzata.

Comprandoli nel negozio

Altro metodo per ottenerli è quello di andare semplicemente nel negozio del gioco e comprarli con gli Zenny guadagnati. Il modo più veloce per guadagnare Zenny all’inizio del gioco è sempre quello di completare la modalità Episodio Battaglia, che vi fornirà anche molti personaggi. Per ottenere tutti quelli in vendita servirebbero circa 3 milioni di Zenny, ma se vi dedicherete alle altre modalità prima potrete abbassare il costo necessario ottenendo già molti personaggi in vendita nel negozio.

Ci sono alcuni personaggi che potrete ottenere soltanto comprandoli, come Goku GT, Cooler o Androide 13, ma una volta fatta la modalità Episodio Battaglia avrete tantissimi soldi da parte, a meno che non li abbiate spesi in altri oggetti come i costumi.

Desiderandoli con le Sfere del Drago

In realtà sono solo due i personaggi ottenibili con le Sfere del Drago: Goku Black e Zamasu Fusione. Per ottenerli bisognerà però evocare Super Shenron, dato che è l’unico che avrà questo desiderio tra le opzioni. Sbloccare le sfere di Super Shenron è facile, dato che basterà completare alcuni capitoli dedicati al Torneo del Potere di Goku nella modalità Episodio Battaglia.

Il metodo alternativo per ottenere questi due personaggi, nel caso non vogliate usare ben 2 desideri di Super Shenron per ottenerli, è quello di raggiungere il Livello Giocatore 20 e comprarli nel negozio, dato che raggiunto quel livello saranno inseriti all’interno della lista di personaggi acquistabili. Ricordate che basta comprare un personaggio per sbloccarne poi tutte le forme alternative, quindi comprando Goku Black avrete anche la versione Super Saiyan Rosè.

L’unica eccezione

Tra tutti i personaggi sbloccabili c’è una sola eccezione: Mini Goku, proveniente dal nuovo anime Dragon Ball Daima in arrivo proprio in questo periodo. L’unico metodo per ottenerlo è infatti quello di avere la Deluxe o Ultimate edition del gioco, o aver preordinato il gioco. Probabilmente più avanti il personaggio verrà inserito tra i dlc acquistabili separatamente, magari come un personaggio del Season Pass, ma al momento questo è l’unico modo per poter giocare nei panni di questa nuova versione di Goku.