DOPPIO SCONTO! Striscia LED gaming a un prezzo TOP! (59,99€)

Oggi Amazon offre un doppio sconto per acquistare la striscia LED neon di Govee, un dispositivo pensato per personalizzare il setup da gaming con splendidi effetti di luce colorati. Infatti, grazie a uno sconto del 6% sul prezzo di listino, a cui si va ad aggiungere un coupon dal valore di 8€, oggi potete acquistarla a soli 59,99€! A questo prezzo, rappresenta l'occasione perfetta per colorare ogni ambiente di casa con effetti luminosi multicolor e animati, godendo anche della comodità di controllare il dispositivo tramite comandi vocali o attraverso l'app dedicata.

Striscia LED Govee, chi dovrebbe acquistarla?

La striscia LED Govee rappresenta la soluzione ideale per chi cerca di dare un tocco personale e vivace al proprio setup, grazie alla sua tecnologia RGBIC che consente di creare effetti luminosi multicolor e animati. Potete acquistarla per personalizzare la postazione di gioco, per creare una splendida atmosfera nella zona del televisore o per dare un tocco di colore alla camera da letto. Inoltre, grazie alla loro impermeabilità IP67, potete utilizzarla anche per decorare spazi esterni come terrazze e balconi.

La funzione di sincronizzazione con la musica trasforma ogni ascolto o festa in un'esperienza immersiva, con luci che si muovono al ritmo delle vostre canzoni preferite. Controllabile comodamente tramite comandi vocali e compatibile con Alexa e Google Assistant, la striscia di Govee permette di impostare colori, effetti e luminosità senza il minimo sforzo. Inoltre, l'app Govee Home arricchisce l'esperienza offrendo 16 milioni di personalizzazioni del colore e 64 modalità scena.

Ad un prezzo ridotto di soli 59,99€, con un doppio sconto sul prezzo originale di 71,99€, la striscia LED da tre metri di Govee offre un'ottima opportunità per chi desidera rinnovare l'atmosfera di spazi interni ed esterni con una soluzione di illuminazione moderna e funzionale.

Nota: non dimenticate di attivare il coupon disponibile sulla pagina prodotto Amazon per ricevere un ulteriore sconto di 8€!

