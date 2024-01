Prezzo BOMBA su questa action cam DJI! (-45%)

Scoprite DJI Action 2, l'action cam 4K con un FOV di 155° e una tecnologia di stabilizzazione all’avanguardia. Attualmente in offerta su Amazon, questa cam offre un'incredibile versatilità grazie ai suoi supporti magnetici che consentono di agganciare gli accessori in modo semplice e veloce e di adattarsi ad ogni scenario. Ottimo per gli amanti dell’avventura, il dispositivo è impermeabile fino a 10 metri di profondità e perfetto per le escursioni subacquee. Oggi, grazie a questa vantaggiosa offerta Amazon, potete beneficiare di uno sconto del 45% su prezzo di listino e acquistare DJI Action 2 a soli 219,99€, con un ribasso di 180€ sul prezzo originale di 399,00€.

DJI Action 2, chi dovrebbe acquistarla?

L'innovativa action cam DJI Action 2 è la scelta perfetta per gli amanti dell'avventura e per gli appassionati di rirpese dinamiche. Si tratta di un modello 4K ultracompatto e versatile, in grado di soddisfare le esigenze di diverse categorie di sportivi. Perfetta per l'escursionismo estremo o per il surf, la cam è in grado di eseguire riprese in 4K con un ottimo livello di dettaglio e una qualità invidiabile. Il suo innovativo design magnetico vi permette di intercambiare gli accessori con semplicità, mentre il cordino magnetico e la fascia consentono di indossare la camera per esplorare il mondo a mani libere e catturare le vostre imprese da prospettive uniche.

DJI Action 2 è anche impermeabile e consente agli esploratori degli abissi o ai surfisti della domenica di registrare fino a 10 metri di profondità. Inoltre, la pratica custodia impermeabile consente di portare l'esplorazione fino a 60 metri di profondità.

Se amate riprendere le vostre avventure sportive all'aria aperta, DJI Action 2 è il dispositivo che fa al caso vostro! Non lasciatevi scappare questa conveniente offerta Amazon, che vi consentirà di beneficiare di uno sconto di 180€ sul prezzo originale e di portarvi a casa la Action Cam di DJI a soli 219,99€!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!