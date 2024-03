Deluxe Edition di The Crew Motorfest per Xbox oggi a METÀ PREZZO! (-50%)

Tra le tante offerte disponibili in questi giorni su Amazon, spicca una promozione molto interessante per i giocatori Xbox One e Series X|S appassionati di racing games. Infatti, oggi potete acquistare la versione digitale della Deluxe Edition di The Crew Motorfest a metà prezzo, pagandola solamente 44,99€! Un vero affare, se considerate lo sconto del 50% sul prezzo originale di 89,99€. Come abbiamo visto nella nostra recensione, il gioco vi catapulta in un'avventura open world hawaiana, un festival dei motori con una guida arcade appassionante e una vasta gamma di eventi a cui partecipare.

Deluxe Edition di The Crew Motorfest per Xbox One e Series X|S, chi dovrebbe acquistarlo?

La Deluxe Edition di The Crew Motorfest attualmente in sconto su Amazon è disponibile tramite donwload digitale. Si tratta di un gioco fortemente consigliato agli appassionati di corse che cercano un'esperienza diversa dalle classiche simulazioni. Questa edizione speciale risponde alle esigenze di chi desidera immergersi in un mondo aperto, vibrante e ricco di eventi, che offre una grande varietà di veicoli tra cui auto, moto e fuoristrada. La libertà di esplorazione nelle ambientazioni ispirate alle Hawaii, insieme alla possibilità di personalizzare i propri veicoli e avatar, lo rendono ideale per giocatori che apprezzano sia l'aspetto competitivo che quello estetico.

Nonostante il gioco sia caratterizzato da alcune microtransazioni, esse non compromettono l'esperienza di gioco. Infatti, il racing game di Ubisoft consente a tutte le categorie di giocatori di godersi appieno l'avventura senza sentirsi penalizzati.

Questa edizione include il gioco base insieme al pacchetto Fitted Ultimate, che arricchisce l'esperienza con esclusivi contenuti come la Porsche 718 Spyder 2021 Fitted Edition e la Honda Civic Type R 2021 Fitted Edition. Inoltre, avrete accesso a una serie di oggetti vanity per personalizzare la vostra auto e il vostro avatar.

Oggi, grazie allo sconto del 50% offerto da Amazon, potete acquistare la Deluxe Edition di The Crew Motorfest per Xbox One e Series X|S a metà prezzo, tramite donwload digitale. In questo moto, potrete pagare solamente 44,99€! Un affare da non lasciarvi scappare, soprattutto se siete alla ricerca di un racing game diverso dagli altri.

Vedi offerta su Amazon