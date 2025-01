Cuffie Trust Gaming Fayzo a 59€: il gioco non è mai stato così cool!

Se sei un appassionato di gaming e cerchi cuffie con prestazioni audio di alta qualità, design accattivante e un tocco di sostenibilità, le Trust Gaming GXT 491 Fayzo sono ciò che fa per te. Con un prezzo scontato del 16%, è il momento perfetto per migliorare la tua esperienza di gioco: oggi sono in offerta a 58,99€ invece di 69,99€.

Perché scegliere le cuffie gaming Trust Gaming GXT 491 Fayzo?

Doppia connessione wireless : le Fayzo offrono una doppia connessione: 2,4 GHz per un audio stabile e a bassa latenza su PC e console, e Bluetooth per rispondere alle chiamate dal telefono senza interrompere il gioco.

: le Fayzo offrono una doppia connessione: 2,4 GHz per un audio stabile e a bassa latenza su PC e console, e Bluetooth per rispondere alle chiamate dal telefono senza interrompere il gioco. Audio immersivo surround 7.1 : grazie all’audio virtual surround 7.1 e ai potenti driver da 50 mm, queste cuffie ti fanno sentire ogni dettaglio del gioco, come se fossi al centro dell’azione.

: grazie all’audio virtual surround 7.1 e ai potenti driver da 50 mm, queste cuffie ti fanno sentire ogni dettaglio del gioco, come se fossi al centro dell’azione. Design sostenibile ed eco-friendly: le cuffie Fayzo sono realizzate con l’85% di plastica riciclata, rendendole una scelta consapevole per il pianeta senza rinunciare alla qualità.

Comunicazione cristallina : il microfono removibile e insonorizzante riduce i rumori di sottofondo, garantendo una voce sempre chiara durante le sessioni di gioco o le videochiamate.

: il microfono removibile e insonorizzante riduce i rumori di sottofondo, garantendo una voce sempre chiara durante le sessioni di gioco o le videochiamate. Illuminazione RGB personalizzabile : aggiungi un tocco di stile alla tua postazione con l’illuminazione RGB multicolore regolabile delle cuffie Fayzo. Esprimi la tua personalità mentre giochi!

: aggiungi un tocco di stile alla tua postazione con l’illuminazione RGB multicolore regolabile delle cuffie Fayzo. Esprimi la tua personalità mentre giochi! Comfort e durata eccezionali: le cuffie Fayzo offrono un’autonomia di 22 ore, permettendoti di giocare o ascoltare musica senza preoccuparti di ricaricare. L’ergonomia e il design over-ear assicurano il massimo comfort anche durante le maratone di gaming più intense.

Le Trust Gaming GXT 491 Fayzo rappresentano un mix perfetto di tecnologia avanzata, sostenibilità e stile. Ideali su PC, PS5, PS4 e Nintendo Switch, offrono una qualità audio straordinaria e una versatilità senza pari. Non lasciarti sfuggire questa occasione: le cuffie Fayzo non sono solo un acquisto, ma un investimento nel tuo divertimento! Oggi sono in offerta a 58,99€ invece di 69,99€.