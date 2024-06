ASUS ROG Cetra True Wireless Speednova | Recensione - Ottimi per giocare?

Così ASUS, che è anche autrice della handheld ROG Ally (e a breve vedrà il lancio di ROG Ally X) ha deciso di dare una rinfrescata ai suoi ASUS ROG Cetra True Wireless, lanciando una nuova versione con connessione wireless SpeedNova a bassissima latenza.

Si tratta di auricolari dal prezzo non proprio accessibile (si parla di 229,99€ di listino), pensati specificamente per giocare, anche su console come PS4 e PS5.

Da qualche settimana li abbiamo messi alla prova e in questa recensione vediamo cosa potete aspettarvi di portare a casa, a fronte del costo proposto da ASUS.

ASUS ROG Cetra True Wireless SpeedNova: specifiche tecniche

Riassumiamo brevemente le specifiche tecniche dichiarate dal produttore, per darvi un quadro d'insieme di questi auricolari.

Connessione : bluetooth, 2.4 Ghz wireless

: bluetooth, 2.4 Ghz wireless Dimensioni altoparlanti : 10 mm neodimio

: 10 mm neodimio Impedenza : 32 ohms

: 32 ohms Frequenza : 20 Hz - 40 kHz

: 20 Hz - 40 kHz Microfono : omnidirezionale, -38dB, 100 Hz - 10 kHz

: omnidirezionale, -38dB, 100 Hz - 10 kHz Cancellazione del rumore : sì

: sì Illuminazione RGB : sì

: sì Batteria: fino a 46 ore in Bluetooth, fino a 36 ore in 2.4 GHz (ma dipende dall'uso dell'ANC)

Cosa c'è nella confezione

Per quanto concerne il packaging, ASUS non si smentisce, proponendo una confezione accattivante, che si apre come un cofanetto dal taglio angolare.

Al suo interno troviamo:

Auricolari True Wireless SpeedNova x 2 (neri o bianchi, a seconda del colore scelto);

Custodia per ricarica wireless con porta USB-C (colore abbinato agli auricolari);

Dongle USB-C per connessione wireless;

Adattatore USB-C a USB-A;

Cavo alimentatore per la ricarica;

Cuscinetti per auricolari in tre diverse misure;

Manuale d'uso.

Qualità costruttiva, design ed ergonomia

È senz'altro soggettivo, ma dal punto di vista del design i ROG Cetra colpiscono indubbiamente l'occhio. Il look è praticamente lo stesso della generazione senza SpeedNova, con un corpo a stelo che si estende in verticale (un po' come quello dei tradizionali AirPods), differenziandosi quindi dagli auricolari che rimangono semplicemente all'interno del foro del padiglione.

La scelta dell'uso opaco del colore rende gli auricolari più eleganti alla vista e la colorazione RGB sul logo richiama un po' quei design "da gaming" che tanto spopolano sul mercato.

Ci ha colpito in particolare anche la custodia per la ricarica, che ha un design pulito e solido. Risulta piuttosto leggera (solo 47 grammi auricolari esclusi, quella dei miei AirPods standard ne pesa 40 auricolari esclusi) nonostante al colpo d'occhio sia lievemente più ingombrante rispetto ad altre proposte sul mercato.

La qualità costruttiva è molto ben rifinita, mentre in termini di scelte di design qualcosa è rivedibile.

La qualità costruttiva è molto ben rifinita, come è abituale per ASUS, e gli auricolari danno la sensazione di poter durare a lungo senza rovinarsi troppo, anche se doveste usarli in costante movimento e in ambiente urbano, tra vento, sporco e pioggia.

In termini di comfort, però, qualcosa è rivedibile: nonostante le tre dimensioni in dotazione per i gommini auricolari, non si ha mai la sensazione che le cuffie siano perfettamente aderenti al canale uditivo, né quella di essere totalmente isolati dal mondo esterno. Camminando, gli auricolari rimangono comunque solidi al loro posto (e non fanno male le orecchie, cosa più importante), ma abbiamo testato in passato altre soluzioni che sono risultate meglio isolate e più salde, una volta inserita la misura giusta del gommino.

Anche i controlli touch posti sulla testa dello stelo non sono esattamente comodi o intuitivi, poiché andando a toccare la parte sensibile dell'auricolare non sempre ci si azzecca, e capita magari a volte di toccarla inavvertitamente mentre vi stavate solo ravviando una ciocca di capelli, o mentre vi stavate togliendo gli occhiali per pulirli.

Da questo punto di vista, speriamo che in caso di una futura generazione ASUS possa trovare una soluzione che incorra meno facilmente in tocchi accidentali, o un po' meno confusa nel passaggio tra una modalità e l'altra: i Cetra integrano infatti tutta una serie di funzioni touch immediate, che dipendono dal numero dei tocchi e da quello auricolare state toccando – o se li state toccando entrambi. Una volta appresi, che sia per saltare una canzone o passare alla modalità di cancellazione del rumore preferita, o per attivare il pairing Bluetooth, il passaggio è semplice, ma i tocchi accidentali possono rimanere una sgradevole costante.

Esperienza d'uso

Videogiochi

Se siete su SpazioGames, ciò che vi interessa è come questi auricolari si comportano in-game, e qui precisiamo subito una cosa: per sfruttarli per giocare, bisogna utilizzare necessariamente la connessione wireless SpeedNova, e quindi il dongle USB. È possibile collegarli anche solo con Bluetooth, ad esempio a ROG Ally o Steam Deck, ma quando si gioca tramite Bluetooth c'è un ritardo percepibile (di praticamente un secondo) tra l'immagine e l'arrivo dell'audio, che rende assolutamente inutilizzabile questa soluzione.

Si passa quindi al dongle, che permette di giocare con latenza zero su PC, su PS5 e su Nintendo Switch (niente da fare con Xbox, invece). Lo abbiamo testato anche con Steam Deck e, ovviamente, con ROG Ally, ottenendo ottimi risultati.

La qualità audio è davvero molto buona e tramite Armoury Crate su smartphone è possibile anche gestire diverse impostazioni dell'equalizzatore, tra cui anche dei preset predefiniti per diversi generi di videogiochi, dagli shooter ai racing. Usando gli auricolari in wireless c'è anche una buona spazialità del suono (in particolare su PS5) e gli auricolari contano su Dirac Opteo, restituendo suoni godibili e praticamente inattaccabili.

Su ROG Ally, appuntiamo che il processo per far rilevare gli auricolari ad Armoury Crate SE – l'hub pre-installato della handheld – è molto più laborioso di quanto dovrebbe essere. È infatti necessario collegare gli auricolari per forza via Bluetooth ed eseguire un riavvio, per poi innescare l'installazione di un aggiornamento che aggiunge all'interfaccia la sezione di gestione dei dispositivi esterni. Una volta fatto (e qualche riavvio dopo) è possibile gestire l'equalizzazione dei ROG Cetra da qui, come si fa su smartphone, ma non se si passa al dongle USB.

Sulle handheld, segnaliamo anche che per utilizzare gli auricolari in wireless si occupa la porta di alimentazione, il che significa che a meno di non avere dock esterni o adattatori non potrete alimentare il vostro PC-a-forma-di-console mentre giocate.

La qualità audio è molto buona e via SpeedNova la latenza, palese via Bluetooth, è davvero azzerata.

Considerando che con la connessione Bluetooth il ritardo audio è abnorme, però, non ci sono altre opzioni. Un peccato che speriamo venga mitigato dalla titanica batteria di ROG Ally X, considerando che quella di ROG Ally base dura davvero troppo poco su qualsiasi AAA, come sappiamo, per pensare di occupare a lungo la sua porta di ricarica per sfruttare la connessione wireless SpeedNova degli auricolari ROG Cetra.

Al di là di questi appunti, comunque, i ROG Cetra in-game valgono tutti i soldi che costano e personalmente fare un nuovo giro tra le musichette e gli effetti sonori spaziali di Astro's Playroom in loro compagnia è stato qualcosa da cui era difficile staccarsi. Ottima, peraltro, la connessione istantanea con Nintendo Switch, dove una volta collegato il dongle la console si è comportata come se avessimo collegato delle cuffie al jack, senza nessun giro noioso tra i menù.

Contenuti multimediali e chiamate

Se la connessione Bluetooth è un grosso neo quando si gioca, è invece ottima per gli utilizzi di tutti i giorni. Non c'è nessun ritardo, ad esempio, se collegate i ROG Cetra al vostro notebook per godervi un video su YouTube, e ovviamente non c'è nessun problema se li utilizzate per ascoltare le vostre canzoni preferite – cosa che peraltro sto facendo mentre scrivo questa recensione su un MacBook Air.

Nessun intoppo, via Bluetooth, né per la connessione con PC Windows né con Mac OS. Inoltre, risulta molto agile anche la connessione non solo con Android ma anche con iPhone o iPad, una volta mandati gli auricolari in modalità pairing con una pressione prolungata su entrambi.

Gli auricolari possono rimanere collegati a due dispositivi contemporaneamente, passando rapidamente da uno all'altro – saltano al telefono, ad esempio, se c'è una chiamata in entrata. La qualità dell'ascolto musicale, come avrete già immaginato dalla disamina dell'uso in-game, è buona e personalizzabile tramite i controlli di Armoury Crate, per una equalizzazione più vicina ai vostri gusti e al tipo di musica che ascoltate. Con un po' di metal, ad esempio, i bassi si fanno sentire ma senza fagocitare e mai impastare il resto dei suoni.

In chiamata la qualità di ascolto è piuttosto buona e nitida, mentre è sotto le aspettative la qualità del microfono, ovattato e dall'effetto fin troppo telefonico (ma è comunque migliore di quello che si trova sui miei AirPods di seconda generazione, se può essere un buon termine di paragone).

È anche possibile gestire la cancellazione del rumore, attivabile con pochi tocchi direttamente dagli auricolari – dove è possibile accedere anche a una modalità suono ambientale, ideale se siete in mezzo al traffico o volete sentire i vostri bambini mentre avete i Cetra addosso. La cancellazione fa abbastanza bene il suo lavoro, ma personalmente l'ho trovata anche troppo aggressiva, con in alcuni casi la sensazione quasi che il suono fosse costretto in una "bolla" per escludere le frequenze dei rumori di fondo. Se, comunque, avete una riunione di lavoro e vi trovate in un ambiente affollato, vi darà una grossa mano.

Si difende infine molto molto bene la batteria, al punto che rispetto agli AirPods (non proprio giovanissimi, va detto) mi è capitato di dimenticarmi proprio di ricaricare la custodia dei ROG Cetra per giorni, e di indossarli per sessioni di video e gioco anche di tre ore senza mai riscontrare problemi di batteria. Inoltre, la ricarica rapida che permette di avere un'ora di ulteriore ascolto dopo cinque minuti nella custodia è ottima.