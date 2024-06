Date una botta di vita al vostro PC da gaming con 32GB di RAM Crucial con overclock!

Se possedete una scheda madre compatibile con le RAM DDR5, c'è un'ottima occasione per potenziarne le prestazioni installando un kit di memorie RAM Crucial Pro CL36. Questo kit da 32 GB, funzionante a una frequenza di 6000 MHz e capace di overclock, è attualmente in offerta su Amazon a soli 123,99€, con un quindi un risparmio significativo del 33% rispetto al costo abituale.

Crucial Pro CL36, chi dovrebbe acquistarle?

Le Crucial Pro CL36 sono ideali per chi necessita di prestazioni elevate in applicazioni che richiedono molta memoria e velocità. Con una velocità di 6000 MHz e una latenza CL36, questo kit è progettato per offrire prestazioni ottimali e una stabilità senza pari durante il gaming, l'editing video, il rendering 3D e altre attività intensive per la CPU e GPU.

Supportando sia i nuovi processori Intel Core sia i processori AMD Ryzen 7000 e superiori, le Crucial Pro CL36 sono RAM versatili per chi sta costruendo o aggiornando il proprio sistema desktop, garantendo non solo potenza ma anche affidabilità a lungo termine.

Inoltre, il design ispirato all'origami e il dissipatore di calore in alluminio assicurano una gestione ottimale del calore, aggiungendo anche un tocco di stile al vostro sistema. Questa offerta, in calo da 184,99€ a soli 123,99€, rappresenta allora un'ottima opportunità per chi desidera massimizzare le proprie prestazioni mantenendo un occhio al budget.

