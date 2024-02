MA CHE BOMBA! Gioco da tavolo Cranium a meno di 25€!

Oggi Amazon offre un'ottima offerta per acquistare il gioco da tavolo Cranium di Hasbro. Solitamente venduto a 36,99€, è ora disponibile al prezzo speciale di 24,90€, consentendovi di risparmiare il 33% sul prezzo di listino. Cranium mette alla prova la vostra abilità in diverse categorie, spaziando dai giochi di parole a quelli di recitazione, senza dimenticare le sfide artistiche e di conoscenza generale. Perfetto per animare le serate in compagnia, questo gioco permette di divertirsi e stimolare la creatività giocando in squadra. Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di rendere le vostre serate più divertenti con Cranium, ora disponibile a un prezzo vantaggioso su Amazon.

Cranium, chi dovrebbe acquistarlo?

Cranium rappresenta l'acquisto ideale per chi è alla ricerca di un gioco da tavolo dinamico e coinvolgente, capace di accendere lo spirito di una competizione amichevole tra i partecipanti. Questo gioco in scatola è particolarmente indicato per i giocatori che apprezzano non solo le sfide intellettuali, ma anche attività che mettono alla prova abilità manuali, capacità di recitazione e un tocco di talento artistico.

Con le sue 600 sfide suddivise in quattro categorie colorate (Miciolangelo per gli artisti, Starlette per gli amanti delle esibizioni, Tutta testa per gli appassionati di fatti interessanti, e Alfabruco per gli esperti di parole ed enigmi), Cranium offre ore infinite di divertimento e risate. Questo gioco rappresenta la scelta perfetta per serate in compagnia, accontentando una vasta gamma di interessi e talenti. Se state cercando un gioco che vi permetta di scoprire e apprezzare le diverse abilità dei vostri amici o parenti in un contesto giocoso e creativo, Cranium è sicuramente la scelta giusta. La vittoria è riservata alla squadra che raggiunge per prima la casella centrale "Encefalum", superando l'ultima prova.



