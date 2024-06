La vostra ultima battaglia è giunta al termine, ma la vostra avventura su Elden Ring è appena iniziata: l'Interregno è un mondo talmente vasto che metterà a vostra disposizione tante altre sfide da affrontare.

Dopo aver battuto il boss finale, i Senzaluce potrebbero comunque chiedersi quali altre attività è possibile compiere, prima di poter dire di aver completato con successo l'ultimo brutale soulslike di FromSoftware.

In questa guida vi spiegheremo dunque cosa fare dopo aver finito Elden Ring, dandovi alcuni importanti suggerimenti per proseguire la vostra avventura nell'open world.

Cosa fare dopo aver finito Elden Ring

Se siete arrivati fino a questo punto, possiamo affermare senza alcun dubbio che il vostro viaggio in Elden Ring è stato carico non solo di sfide, ma anche di divertimento e che non siete ancora pronti a lasciarlo andare così facilmente.

In tal caso, non c'è alcun motivo di avere paura: ci sono ancora tante cose da fare nell'Interregno, prima che possiate ufficialmente dedicarvi a nuove imprese.

Completate i dungeon

Anche se siete convinti di aver scoperto tutto quello che l'open world di FromSoftware può offrirvi, è altamente probabile che possa esservi sfuggito qualche dungeon.

Il primo consiglio che ci sentiamo di darvi è dunque quello di tornare indietro, anche alle prime aree del gioco se necessario, esplorare accuratamente ogni singola zona e completare tutti i dungeon che vi sono rimasti: potreste trovare qualche utile equipaggiamento da memorizzare anche per le vostre prossime avventure.

Battete tutti i boss opzionali

I boss sono da sempre il marchio di fabbrica di FromSoftware: il mondo aperto di questo incredibile soulslike nasconde tantissime altre minacce in attesa di essere scoperte, in grado sempre di offrire il giusto livello di sfida ai giocatori più abili e volenterosi.

Proprio come per i dungeon, anche in questo caso non possiamo fare altro che suggerirvi di esplorare ancora più approfonditamente l'Interregno e affrontare in duelli mortali gli ultimi boss rimasti, dimostrando una volta e per tutte di non temere alcuna minaccia.

Portate a termine le missioni secondarie

Elden Ring non offre molte informazioni sulle missioni offerte dai personaggi secondari, lasciando ai giocatori il fascino di scoprire tutti i dettagli nascosti sulla lore del gioco da soli e premiando l'esplorazione.

Se avete già completato la storia principale, adesso è arrivato dunque il momento di scoprire come completare tutte le quest del gioco: verrete premiati non solo con i migliori oggetti disponibili nel gioco, ma scoprirete tante nuove storie che vi faranno innamorare di questa avventura ancora di più.

Giocate in cooperativa

Adesso che siete dei veri e propri esperti dell'ultimo soulslike di FromSoftware, potete utilizzare le vostre conoscenze per aiutare i vostri amici, o magari supportare giocatori in tutto il mondo per abbattere i boss più impegnativi.

Se vi sentite dunque particolarmente generosi e siete pronti ad aiutare altri utenti a godersi maggiormente le meraviglie di questo bellissimo ma brutale open world, potrete concentrarvi maggiormente sul gioco in cooperativa: organizzatevi con i vostri amici o permettete che qualcuno possa evocarvi al momento giusto.

Affrontate e invadete altri giocatori

Nel caso non vi sentiate invece così gentili verso il prossimo, ma avete ancora una volta voglia di dimostrare di essere i migliori al mondo, allora non c'è miglior scelta se non quella di concentrarsi sulle invasioni di altri mondi.

Starà a voi scegliere se affrontarli in duelli PvP o se puntare sulle classiche cacce a tradimento nei confronti di altri utenti: in ogni caso, il multiplayer di Elden Ring è sicuramente una delle armi più potenti per incentivare maggiormente la rigiocabilità.

Esplorate l'Interregno

Dato che la vostra priorità iniziale è sempre stata quella di sopravvivere, potreste non esservi goduti fino in fondo i paesaggi meravigliosi che Elden Ring è in grado di offrirvi.

Se avete finito l'avventura e fate parte dei giocatori che hanno amato il level design di questa avventura, potrebbe valere la pena dunque quella di prendersi qualche momento per esplorare l'Interregno e ammirare più da vicino tutto ciò che FromSoftware è stata in grado di costruire.

Non per ottenere qualche bonus o equipaggiamento raro, ma semplicemente per rilassarvi e godervi ancora maggiormente il vostro successo.

Iniziate una nuova partita

Se vi sentite soddisfatti dei vostri progressi, ritenete di aver completato tutto il possibile ma non siete ancora pronti a dire addio all'Interregno, allora non vi resta altra scelta se non quella di iniziare una nuova partita e ricominciare.

Grazie al New Game Plus potrete mantenere tutti i vostri equipaggiamenti e livelli guadagnati, ma godervi allo stesso tempo un'avventura più difficile. Inoltre, potrete ottenere loot di qualità maggiore, offrendo così ulteriori incentivi per una nuovissima spedizione nell'Interregno.

E se vorrete rendere il tutto ancora più interessante, potreste perfino decidere di sperimentare con una nuova classe, per scoprire un gameplay completamente unico rispetto alla vostra prima volta.

