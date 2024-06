Controller Qubick del Napoli a 40€: design dedicato ai tifosi!

State cercando un controller gaming per PS4 e siete tifosi del Napoli? Non perdete l'offerta esclusiva su MediaWorld per il controller Qubick del Napoli, il compagno ideale per i fan della squadra che vogliono dimostrare il loro sostegno anche nel gaming. Questo controller wireless, compatibile con PS4, PS5 per giochi PS4 supportati, e PC, è ora disponibile a soli 39,99€ anziché 44,99€. Grazie al suo design unico, personalizzato con i colori del Napoli, e una forma ergonomica diventerà presto il vostro controller preferito: è pronto a trasformare totalmente la vostra esperienza di gioco.

Vedi offerta su MediaWorld

Controller Qubick del Napoli, chi dovrebbe acquistarlo?

Il controller Qubick del Napoli è l'acquisto perfetto per gli appassionati della squadra partenopea che desiderano unire la passione per il calcio a quella per i videogiochi. Grazie al suo design personalizzato con i colori e il simbolo della squadra, questo controller non è solo un dispositivo di gioco, ma diventa anche un pezzo da collezione. La sua compatibilità con PlayStation 4, PlayStation 5 per giochi PS4 supportati e PC lo rende estremamente versatile. Le sue caratteristiche ergonomiche, unitamente agli stick analogici concavi e ai trigger curvi, offrono un'esperienza di gioco di grande precisione e confort, perfetta per lunghe sessioni senza affaticamento.

La funzione turbo programmabile, il doppio sistema di vibrazione per un'esperienza di gioco immersiva e il connettore audio con jack da 3,5 mm, ampliano le possibilità d'uso, garantendo un'esperienza audiovisiva completa. Il cavo di ricarica USB Type-C incluso garantisce facilità di ricarica e movimenti senza restrizioni grazie alla sua lunghezza.

Raccomandiamo l'acquisto del controller Qubick del Napoli non solo per il suo design accattivante e la personalizzazione ai colori del Napoli, ma anche per la sua versatilità di utilizzo su diverse piattaforme e le caratteristiche tecniche di alta qualità che garantiscono un'esperienza di gioco migliore. A un prezzo scontato di 39,99€ invece di 44,99€, è un'occasione da non perdere per tutti i tifosi della squadra che vogliono mostrare il loro orgoglio anche nel gaming. E se siete tifosi del Milan, ecco per voi la bellissima sedia rosso-nera in offerta.

Vedi offerta su MediaWorld