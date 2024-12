Console e videogiochi: a Natale risparmia con ricondizionati e usato

Il 25 dicembre è uno dei periodi più attesi dell’anno, soprattutto per gli appassionati di tecnologia e videogiochi. Le console e i giochi rappresentano regali di Natale ideali per sorprendere grandi e piccoli, ma i prezzi spesso elevati possono rappresentare un ostacolo per individui e famiglie. Una soluzione conveniente, sostenibile e sempre più popolare è quella di optare per console e videogiochi ricondizionati o usati. In questo articolo vi spiegheremo che scelta può aiutarti a risparmiare senza compromettere la qualità del regalo, fornendoti consigli utili per un acquisto sicuro e vantaggioso.

Perché scegliere console e videogiochi ricondizionati o usati?

Risparmio economico significativo

Le console di ultima generazione, come PlayStation 5, PS5 Pro, Xbox Series X o Nintendo Switch OLED, hanno costi che possono superare facilmente i 500 euro, senza contare gli accessori e i giochi. Scegliere una console ricondizionata o usata può farti risparmiare dal 20% al 50% del prezzo originale. Questo vale anche per i videogiochi: titoli di punta, che a prezzo pieno costano circa 70 euro, possono essere trovati a metà prezzo sul mercato dell’usato.

Sostenibilità ambientale

Acquistare prodotti ricondizionati o usati non è solo una scelta economica, ma anche ecologica. Ridurre gli sprechi elettronici e dare una seconda vita a console e videogiochi contribuisce alla salvaguardia dell’ambiente. Ogni anno, tonnellate di dispositivi elettronici finiscono in discarica, spesso ancora funzionanti. Scegliendo l’usato, diminuisci la domanda di nuove produzioni, riducendo l’impatto ambientale legato all’estrazione di materie prime e alla fabbricazione.

Accesso a modelli e titoli introvabili

Il mercato dei ricondizionati e dell’usato offre spesso l’opportunità di acquistare console o giochi fuori produzione. Se sei un appassionato di retrogaming, potresti trovare modelli classici come il Super Nintendo o giochi cult che non vengono più venduti nei negozi.

Cosa significa “ricondizionato”?

Un prodotto ricondizionato è un dispositivo elettronico che è stato restituito al venditore o al produttore per diversi motivi (ad esempio, un difetto minore o un cambio di idea del cliente). Dopo essere stato ispezionato, riparato e testato, il dispositivo viene rimesso sul mercato a un prezzo ridotto.

I vantaggi principali di un prodotto ricondizionato:

Garanzia : molti prodotti ricondizionati vengono venduti con una garanzia che può variare da 6 mesi a 2 anni.

: molti prodotti ricondizionati vengono venduti con una garanzia che può variare da 6 mesi a 2 anni. Qualità controllata : a differenza di un prodotto usato acquistato da un privato, un dispositivo ricondizionato passa attraverso test rigorosi per garantirne il corretto funzionamento.

: a differenza di un prodotto usato acquistato da un privato, un dispositivo ricondizionato passa attraverso test rigorosi per garantirne il corretto funzionamento. Aspetto come nuovo: molti prodotti ricondizionati vengono venduti in condizioni estetiche impeccabili, rendendoli indistinguibili dai nuovi.

Dove acquistare console e videogiochi usati o ricondizionati?

Acquistare console e videogiochi usati o ricondizionati è una scelta intelligente per risparmiare denaro senza rinunciare alla qualità e al divertimento. Se stai cercando una console di ultima generazione o un classico intramontabile, il mercato dell’usato offre numerose opportunità. Ma dove è possibile trovare prodotti affidabili e a buon prezzo? Ecco le migliori opzioni disponibili.

Negozi fisici specializzati

Molti negozi si dedicano alla vendita di console e videogiochi usati o ricondizionati. Questi punti vendita verificano la qualità e il funzionamento dei prodotti prima di metterli in vendita, offrendo una garanzia per un periodo limitato.

GameStop : presente in molte città, offre una vasta gamma di prodotti usati, ricondizionati e anche promozioni per il ritiro dell’usato.

: presente in molte città, offre una vasta gamma di prodotti usati, ricondizionati e anche promozioni per il ritiro dell’usato. MediaWorld e Unieuro: oltre ai prodotti nuovi, propongono occasionalmente console e videogiochi ricondizionati.

Piattaforme online

Internet è una miniera d’oro per chi cerca console e videogiochi usati o ricondizionati. Alcuni dei siti più affidabili includono:

Amazon Renewed : si tratta di una sezione di Amazon dedicata ai prodotti ricondizionati, con garanzia e controlli di qualità.

: si tratta di una sezione di Amazon dedicata ai prodotti ricondizionati, con garanzia e controlli di qualità. eBay : offre un vasto assortimento di console e videogiochi, sia usati che ricondizionati, spesso a prezzi competitivi.

: offre un vasto assortimento di console e videogiochi, sia usati che ricondizionati, spesso a prezzi competitivi. Subito.it e Kijiji : sono piattaforme di annunci dove è possibile acquistare da privati. In questi casi, è consigliabile incontrarsi di persona per verificare lo stato del prodotto.

e : sono piattaforme di annunci dove è possibile acquistare da privati. In questi casi, è consigliabile incontrarsi di persona per verificare lo stato del prodotto. Back Market: specializzato nella vendita di prodotti elettronici ricondizionati, con garanzie di almeno 12 mesi.

Gruppi e community sui social media

I social media sono un ottimo strumento per trovare offerte interessanti. Esistono gruppi Facebook dedicati alla compravendita di videogiochi e console, dove gli utenti possono pubblicare annunci e negoziare direttamente. Fai attenzione a verificare l’affidabilità del venditore e le condizioni del prodotto prima di concludere l’acquisto.

Mercatini dell’usato e fiere del gaming

I mercatini dell’usato e le fiere dedicate ai videogiochi sono ottimi luoghi per scovare occasioni. Questi eventi spesso ospitano venditori esperti che offrono console e giochi di ogni epoca, oltre a pezzi rari o da collezione.

Consigli utili per un acquisto sicuro

Quando acquisti console o videogiochi usati, è importante prendere alcune precauzioni: