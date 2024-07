Comincia la Esports World Cup, e la trovi TUTTA su DAZN!

Siete pronti per l'evento più atteso dell'anno nel mondo degli esports? La Esports World Cup 2024 è finalmente iniziata e sarà trasmessa interamente su DAZN! Questa competizione, che durerà per otto settimane, vede protagonisti i migliori atleti e club di esports provenienti da tutto il mondo, pronti a sfidarsi per un montepremi record di oltre 60 milioni di dollari. Non perdetevela, visto anche sarà possibile seguirla in modalità gratuita!

Esports World Cup, perché seguirla su DAZN?

DAZN, noto per la sua esperienza nella trasmissione di eventi sportivi di alto livello, ha stretto una partnership strategica con la Esports World Cup Foundation per offrire una copertura completa e gratuita dell'intero evento. Potrete seguire tutte le partite in diretta e on-demand sulla piattaforma, rendendo l'esperienza di visione più coinvolgente e accessibile​.

La Esports World Cup 2024 non è solo una competizione, ma un vero e proprio spettacolo di intrattenimento. Con 22 tornei in programma, tra cui troviamo titoli famosi come League of Legends e Call Of Duty: Warzone, ci sarà qualcosa per tutti gli appassionati di videogiochi. Gli atleti si sfideranno in Riyadh, Arabia Saudita, offrendo centinaia di ore di contenuti emozionanti che potrete seguire comodamente da casa​.

DAZN è una piattaforma globale di streaming sportivo che offre una vasta gamma di eventi sportivi in diretta e on-demand. Fondata nel 2015, DAZN è ora disponibile in oltre 200 paesi e territori. La piattaforma si distingue per la sua copertura completa di vari sport, tra cui boxe, calcio, MMA e, ovviamente, esports. I costi di abbonamento variano a seconda del piano scelto e per maggiori informazioni a riguardo vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

DAZN è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, inclusi smart TV, dispositivi mobili (iOS e Android), tablet, Amazon Fire TV, Apple TV, Google Chromecast, PlayStation 4 e 5, Xbox One e Series X/S, e Roku. Questo vi permette di godere dei vostri eventi sportivi preferiti su qualsiasi schermo e in qualsiasi momento.

Non perdete l'occasione di vivere l'Esports World Cup 2024 su DAZN! Registratevi ora per accedere a tutti i contenuti e immergetevi in questo straordinario evento che celebra l'eccellenza competitiva e la cultura del gaming.