Nel mondo del gaming moderno, la possibilità di giocare senza console è diventata una realtà sempre più accessibile. Microsoft ha rivoluzionato il settore con Xbox Game Pass, un servizio in abbonamento che permette di accedere a centinaia di titoli di alta qualità direttamente dal cloud. Ma una delle innovazioni più interessanti è la possibilità di giocare ai giochi Xbox sulla smart TV, senza bisogno di acquistare una console fisica. In questo articolo ti spiegheremo come funziona il cloud gaming sulla smart TV, quali dispositivi sono compatibili e come iniziare a giocare in pochi semplici passi.

Cos’è Xbox Game Pass?

Xbox Game Pass è un servizio in abbonamento di Microsoft che offre l’accesso illimitato a un ampio catalogo di videogiochi per console, PC e cloud. Con un’unica tariffa mensile, puoi giocare a centinaia di titoli. Esistono diverse versioni del servizio, ma per giocare in streaming su smart TV ti serve Xbox Game Pass Ultimate, che include il supporto al cloud gaming via internet, senza necessità di scaricare i giochi o possedere una console. Il bello di Game Pass è che il catalogo si aggiorna continuamente con nuovi titoli, inclusi i day one degli Xbox Game Studios, offrendo un ottimo rapporto qualità/prezzo. Inoltre, Game Pass Ultimate include Xbox Live Gold, che consente di giocare online, e altri vantaggi come sconti esclusivi e contenuti bonus. Xbox Game Pass è una piattaforma all-in-one pensata per rendere il gaming più accessibile, versatile e ricco che mai, anche senza console.

Come funziona il cloud gaming?

Il cloud gaming è una tecnologia che ti permette di giocare a videogiochi completi in streaming, senza doverli scaricare o installare su un dispositivo locale. In pratica, i giochi vengono eseguiti su server remoti ad alte prestazioni (nel caso dell'universo Xbox, i data center Microsoft), e tu ricevi in tempo reale solo il flusso video e audio, proprio come accade con Netflix o YouTube. Quando premi un tasto sul controller, il comando viaggia su internet, raggiunge il server, e il risultato ti viene restituito in pochi millisecondi. Con Xbox Game Pass Ultimate, puoi accedere al catalogo cloud direttamente da smart TV compatibili, browser, tablet, smartphone o PC, senza console. Ti basta una buona connessione internet meglio se in Wi‑Fi a 5 GHz o con cavo Ethernet e un controller Bluetooth collegato al dispositivo. Il vantaggio del cloud gaming è evidente: puoi iniziare una partita sul TV in salotto, continuarla sul telefono mentre sei fuori casa, e poi passare al PC senza perdere i progressi, grazie alla sincronizzazione cloud. Non serve più avere hardware costoso o aggiornare la console: il gioco gira sempre alla massima qualità possibile lato server.

Quali sono i requisiti per giocare ai titoli Xbox sulla smart TV?

Per iniziare a giocare ai titoli Xbox direttamente sulla tua televisione, non serve possedere una console: bastano pochi elementi fondamentali per trasformare la tua TV in una vera postazione da gaming. Il primo passo è avere una smart TV compatibile, e tra le più indicate ci sono le Samsung prodotte dal 2022 in poi, che offrono il supporto diretto per l'app Xbox. Alcuni modelli del 2021 potrebbero essere idonei ma devono avere gli aggiornamenti software più recenti. Un altro aspetto essenziale è la connessione Internet stabile, perché il cloud gaming richiede una buona larghezza di banda per garantire prestazioni ottimali. Per giocare in streaming in alta definizione senza rallentamenti, si consiglia una velocità minima di 20 Mbps. Accedere all’universo Xbox sulla tua TV richiede inoltre un account Microsoft valido, necessario per sincronizzare i tuoi dati di gioco, i salvataggi e personalizzare l’esperienza. Fondamentale è anche disporre di un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, l’unico piano che include l’accesso al cloud gaming, permettendoti di giocare a centinaia di titoli direttamente dalla TV, senza bisogno di scaricare nulla. Infine, non può mancare un controller compatibile con tecnologia Bluetooth. Se hai già un controller Xbox, sei in vantaggio, ma anche molti altri modelli Bluetooth sono supportati. Una volta connesso, puoi iniziare a provare i tuoi giochi preferiti con pochi semplici click.

Quali sono i vantaggi di giocare in cloud sulla smart TV?

Giocare in cloud sulla smart TV con Xbox Game Pass Ultimate offre una serie di vantaggi pratici e tecnologici, soprattutto per chi non possiede una console. Il primo grande beneficio è la comodità: ti basta accendere la TV, aprire l’app Xbox e connettere un controller Bluetooth per iniziare a giocare, senza dover scaricare nulla o occupare spazio su hard disk. Tutto avviene in streaming, con caricamenti rapidi e aggiornamenti automatici gestiti nei server Microsoft. Un altro vantaggio importante è la totale assenza di hardware dedicato: non serve acquistare una Xbox o un PC da gaming. Basta una TV compatibile e una buona connessione internet per trasformare il tuo salotto in una postazione di gioco di nuova generazione. Anche dal punto di vista economico, è un'opzione accessibile: pagando l’abbonamento a Game Pass Ultimate puoi accedere a centinaia di giochi di alto livello, inclusi quelli appena usciti. Inoltre, il cloud gaming su smart TV ti permette di giocare ovunque e su più dispositivi, grazie alla sincronizzazione dei salvataggi. Puoi iniziare un titolo sul televisore, proseguire sul tablet e finire la partita sul portatile, mantenendo i tuoi progressi sempre aggiornati. Infine, questa modalità elimina anche il problema del surriscaldamento tipici delle console fisiche, offrendo un’esperienza di gioco fluida e a basso consumo energetico.

Quali sono le alternative per chi non ha una smart TV compatibile?

Anche se non possiedi una smart TV Samsung compatibile, questo non significa rinunciare all’esperienza del cloud gaming con Xbox Game Pass. Esistono diverse soluzioni semplici e pratiche per goderti i tuoi giochi preferiti direttamente dal divano, senza console. Puoi ad esempio usare una chiavetta Amazon Fire TV Stick o un dispositivo Chromecast con Google TV, sfruttando il browser integrato o alcune app alternative per accedere al servizio Xbox via cloud. Nonostante non siano supporti ufficiali, molti utenti riportano buone prestazioni, soprattutto con una connessione stabile a 5 GHz. In alternativa, puoi collegare un computer portatile o fisso alla TV tramite cavo HDMI e giocare direttamente dal browser soprattutto se il PC ha buone specifiche hardware. Questa soluzione è ideale anche per chi vuole usare il controller Xbox già associato al PC o sfruttare tastiera e mouse. Un'altra opzione è usare dispositivi portatili come Steam Deck o tablet Android, che possono trasmettere il gameplay sulla TV tramite mirroring o cavo USB-C/HDMI. Anche senza una smart TV all’avanguardia, hai comunque tanti modi per trasformare il tuo schermo in una vera e propria postazione da gaming con Xbox Game Pass.

3 smart TV Samsung compatibili per tre fasce di prezzo

Samsung 43'' Crystal UHD UE43CU7170UXZT

La Samsung Crystal UHD UE43CU7170UXZT è una smart TV 43" 4K della Serie CU7000 che offre un’esperienza visiva e sonora di nuova generazione. Dotata di pannello Crystal UHD 4K, garantisce immagini nitide, colori intensi e dettagli realistici, grazie alla tecnologia PurColour che ottimizza ogni tonalità per una resa cromatica vivace e coinvolgente. Il cuore della TV è il potente processore Crystal 4K, che sfrutta un efficace sistema di upscaling per convertire i contenuti in risoluzione 4K, valorizzando anche i video a bassa definizione. Grazie al sistema Smart Hub suddiviso in tre modalità (Media, Game e Ambient) l’interfaccia si adatta automaticamente all’uso che fai del televisore, facilitando la navigazione tra contenuti e funzionalità. Lato audio, questa TV non delude: l’effetto surround 3D combinato con l’audio virtuale proveniente dal canale superiore crea un’atmosfera sonora completamente immersiva, perfetta per film, serie TV o sessioni di gaming. La tecnologia Adaptive Sound, invece, analizza il contenuto in tempo reale e regola automaticamente il suono per offrirti un ascolto bilanciato, dinamico e preciso. Ottimizzata anche per il cloud gaming con Xbox Game Pass, è pronta a trasformare il tuo salotto in un centro multimediale.

Samsung 55'' QE55Q70DATXZT QLED 4K

La Samsung TV QE55Q70DATXZT è una smart TV QLED 4K da 55 pollici progettata per offrire un'esperienza visiva e sonora ideale sia per l’intrattenimento domestico che per il gaming avanzato. Grazie al potente Quantum Processor 4K, ogni immagine viene ottimizzata in tempo reale con colori straordinari e una luminosità bilanciata, mentre la tecnologia Quantum Dot trasforma la luce in oltre un miliardo di sfumature per risultati vividi e realistici in ogni condizione di luce. Le immagini scorrono fluide e senza interruzioni grazie alla tecnologia Motion Xcelerator 120Hz, che rende questa TV perfetta anche per i videogiochi più dinamici. L’esperienza gaming è ulteriormente arricchita dal Gaming Hub integrato, dalla compatibilità con FreeSync Premium e dalla Game Bar, per avere tutte le funzioni di gioco sempre a portata di mano. Offre audio surround 3D con tecnologia OTS Lite, che sincronizza il suono con le immagini per un’immersione totale. Inoltre, Q-Symphony garantisce una perfetta armonia tra gli altoparlanti del televisore e una soundbar compatibile, mentre Adaptive Sound Pro regola automaticamente il suono in base al contenuto. Completano il profilo la compatibilità con gli assistenti vocali Alexa, Bixby e Google Assistant.

Samsung 65" QE65QN85CATXZT NEO QLED 4K

La Samsung 65" QE65QN85CATXZT NEO QLED 4K del 2024 si distingue per l’innovativa tecnologia Quantum Matrix, che utilizza Quantum Mini LED per garantire un controllo della luce estremamente preciso, capace di restituire immagini brillanti anche nelle scene più buie o illuminate, con un contrasto sorprendente e neri profondi. Al cuore della TV troviamo il sofisticato Neural Quantum Processor 4K, un chip avanzato che sfrutta l’AI Upscaling per ottimizzare automaticamente ogni scena, migliorando la qualità visiva anche dei contenuti a risoluzione inferiore. Dal punto di vista audio, la TV è dotata di altoparlanti superiori Samsung integrati e della potente tecnologia Dolby Atmos, che crea un suono tridimensionale e avvolgente. Con il sistema OTS (Object Tracking Sound), l’audio segue l’azione sullo schermo, rendendo ogni visione davvero coinvolgente. Il sistema operativo Smart Hub rende semplice accedere a contenuti in streaming, app e programmi preferiti, tutto con pochi click. Inoltre, la presenza del Gaming Hub trasforma questa TV in un centro di intrattenimento videoludico, supportando il cloud gaming con Xbox Game Pass, senza necessità di console fisica.