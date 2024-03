Come comprare un server per Palworld

Palworld sta diventando molto rapidamente uno dei giochi più gettonati in circolazione. Complici anche alcune caratteristiche del gioco che, secondo alcuni, ricordano un po’ troppo il famosissimo gioco dei Pokémon, Palworld sta registrando numeri da record.

Se è vero che il gioco somiglia a quello dei Pokémon per tanti versi – si catturano creaturine che poi si fanno combattere tra di loro – Palworld ha un concept completamente diverso dal famoso gioco della Nintendo. Si tratta infatti di un open-world multiplayer. I giocatori si incontrano virtualmente all’interno di server e possono così condividere il mondo Palworld e sfidarsi.

Uno degli aspetti che sta attirando tanti giocatori è sicuramente la possibilità di configurare e lanciare il proprio server Palword, per giocare con i propri amici od ospitare giocatori anche da tutto il mondo.

Non è una sorpresa, quindi, che fornitori di web hosting si siano attivati: i più al passo coi tempi sono già in grado di offrire ai clienti servizi di hosting dedicati per Palworld. Ma come si acquista un server Palword? Continua a leggere per scoprirlo.

Cos'è Palworld

Palworld è un gioco in cui la collezione delle creature che popolano il mondo, i Pal, si unisce alle caratteristiche di un gioco di sopravvivenza. Oltre che catturare e addestrare i Pal, il giocatore dovrà quindi anche preoccuparsi di raccogliere risorse e poi costruire le proprie armi e le proprie difese. I Pal non sono coinvolti solo nel combattimento, ma anche nella costruzione degli oggetti e in tutti gli aspetti del gioco. Possiamo dire che, in un certo senso, Palworld unisce le migliori caratteristiche di Pokémon e Minecraft in un unico gioco.

In Italia, il gioco si trova ancora in versione Beta. Cosa significa? Il gioco non è ancora alla sua versione definitiva e quindi i programmatori avvisano che potrebbero verificarsi degli errori. In ogni caso, si può scaricare su Xbox o Steam e ci si può giocare liberamente.

Che cos'è un server Palworld

Un server Palworld è un ambiente virtuale che ospita un mondo Palworld che i giocatori (che accedono allo stesso server) possono condividere.

Perché configurare il proprio server Palworld?

Per giocare a Palword non è necessario creare il proprio server. Puoi accedere, infatti, a uno dei tanti server disponibili, che sono stati a loro volta creati da altri giocatori.

Potresti, però, volerti immergere ancora di più in questo gioco e installare il tuo server. Questa opzione ti permette di personalizzare l’esperienza di gioco tua e dei giocatori che accedono al tuo server tramite la possibilità di personalizzare le impostazioni di gioco.

Acquistare un server Palworld

Quando si decide di configurare il proprio server Palworld, si hanno due possibilità:

Scegliere di acquistare dello spazio virtuale su un qualsiasi server e poi procedere all’installazione tramite Linux.

Acquistare un server dedicato Palworld.

La prima opzione è sconsigliata, sia per i principianti che per gli esperti. Installare Palworld in un ambiente virtuale con Linux significa infatti dover farsi carico di tutte le successive operazioni di manutenzione e di aggiornamento.

Al contrario, optare per un server dedicato Palworld offre numerosi vantaggi:

Un Game Panel dal quale gestire tutte le impostazioni, in modo che non sia necessario farlo scrivendo infinite righe di codice;

La manutenzione del server è a carico del fornitore;

Un ambiente stabile;

Riduzione del rischio di crash e downtime.

In generale, i server dedicati permettono una gestione più fluida, oltre che un’esperienza di gioco priva di noie come crash inaspettati o rallentamenti.

Come acquistare un server dedicato Palworld

Come abbiamo accennato, acquistare un server dedicato Palworld significa acquistare dello spazio virtuale su un server da un fornitore di servizi di hosting. Questo spazio virtuale è ottimizzato per ospitare le installazioni di Palworld. Ad esempio, ti mette a disposizione un Game Panel per gestire tutte le impostazioni tramite una comoda interfaccia, molto intuitiva.

Per acquistare un server Palworld dovrai quindi rivolgerti a un web hoster che offre, nel suo catalogo, l’apposito servizio per Palworld. Tra i più conosciuti e rinomati c’è Hostinger, anche se ne esistono anche altri.

Una volta selezionato il pacchetto hosting Palworld, dovrai scegliere tra le opzioni disponibili. In questa fase le caratteristiche più importanti da tenere in considerazione sono due:

La quantità di RAM

La potenza della CPU.

Come scegliere il pacchetto più adatto alle tue esigenze?

L’aspetto da tenere più in considerazione è il numero di giocatori che ti piacerebbe ospitare. Se vuoi creare un piccolo mondo da esplorare con uno o due amici, potrebbero essere sufficienti anche 8GB di RAM con 2 vCPU.

Ma se vuoi giocare con altri giocatori senza subire cali di prestazioni, allora l’opzione consigliata è quella da 16 GB di RAM con 4 vCPU.

Procedi con l'acquisto

Lo spazio virtuale su un server più che acquistato viene “affittato”, nel senso che si paga una certa somma per utilizzare il server per un certo periodo, al termine del quale, se si vuole continuare a utilizzare il servizio, l'utente è tenuto a rinnovare l’abbonamento.

Più è lungo il periodo maggiore è il risparmio. Al termine dell’abbonamento, esso viene in genere rinnovato automaticamente.

Completa l'acquisto

Dopo aver selezionato il periodo desiderato, dovrai registrare il tuo account tramite email e scelta della password, e infine procedere al pagamento. I servizi di web hosting supportano tutti i metodi di pagamento più comuni: carta di credito, PayPal, Google e Apple Pay, e così via, e l’acquisto può essere completato come un comune acquisto online.

A questo punto hai acquistato con successo il tuo server dedicato Palworld e non ti resta che configurarlo e iniziare a giocare e ospitare altri giocatori.

Conclusione

Nonostante le polemiche, e nonostante si trovi ancora nella sua versione Beta, Palworld sta attirando tantissimi giocatori in tutto il mondo. La modalità multiplayer è arricchita dalla possibilità per i giocatori di configurare il proprio server. In questo articolo, ti abbiamo spiegato cos’è un server Palword e come acquistarlo.