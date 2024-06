Collector's Edition di Naruto X Boruto per Switch a SCONTATA di 55€!

La Collector's Edition di Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection è attualmente in offerta su Amazon a soli 94,90€, un prezzo notevolmente ridotto rispetto al prezzo originale di 149,99€. Questo rappresenta uno sconto del 37%, una vera occasione per tutti i fan della serie! Oltre a presentare un ampio roster di oltre 130 personaggi, tra cui i nuovi arrivati Ashura e Indra Ootsutsuki, il gioco offre la possibilità di rivivere le scene più emozionanti dell'infanzia di Naruto e la sua battaglia finale. Inclusa nella Collector's Edition troverete il gioco completo, una collector’s box, una copertina speciale reversibile, uno steelbook e un set di figurine esclusivo di Naruto e Sasuke, un'aggiunta da non perdere per i collezionisti e gli appassionati della serie.

Collector's Edition Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection per Switch, chi dovrebbe acquistarlo?

La Collector's Edition di Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection si presenta come un'opzione d'acquisto ideale per i fan accaniti dell'universo di Naruto e Boruto, così come per i collezionisti che cercano qualcosa di veramente esclusivo. Questa edizione, ricca di contenuti e oggetti da collezione, va a soddisfare sia le esigenze di gameplay che quelle estetiche, grazie alla sua collector’s box, steelbook e un set di figurine esclusivo dei personaggi Naruto e Sasuke. Con oltre 130 personaggi giocabili tra cui anche i nuovi venuti dalla serie Boruto e dai fondatori dei clan ninja, offre un'esperienza di gioco ricca e variegata. La modalità comandi semplici inoltre, rende il gioco accessibile anche a chi si avvicina per la prima volta ai fighting game, garantendo un'esperienza piacevole anche ai meno esperti.

Inoltre, con la possibilità di rivivere le migliori scene dell'infanzia di Naruto fino alla battaglia finale, insieme alla più ampia rosa di personaggi mai vista nella serie, questa edizione è una celebrazione completa dell'universo di Naruto in vista del suo 20° anniversario. Rivolta a chi non vuole perdere la possibilità di esplorare ogni angolo di questo ricco universo, di rivivere i momenti più toccanti dell'anime o di cimentarsi in epiche battaglie ninja, questa edizione si conferma una scelta imperdibile per i veri appassionati.

Offerta a 94,90€ e scontata del 37% rispetto al prezzo originale di 149,99€, la Collector's Edition di Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection rappresenta un'occasione imperdibile per aggiungere alla propria collezione un pezzo davvero speciale. Ricca di contenuti esclusivi e godendo di un roster di personaggi immenso, questa edizione è la scelta ideale sia per i fan di lunga data che per i nuovi appassionati.

Vedi offerta su Amazon