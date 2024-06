Collector edition di Tekken 8 per PS5 a 162€: imperdibile per i fan!

Avete effettuato i pre-order su Metal Gear Solid Delta Snake Eater e Assassin's Creed Shadows? Mentre aspettate le uscite ufficiali, oggi vi consigliamo un altro gioco emozionante. Su Amazon è disponibile un'offerta imperdibile per gli appassionati di videogiochi: la collector edition di Tekken 8 per PS5 è oggi acquistabile a soli 162,58€, rispetto al prezzo originale di 279,99€. Questo rappresenta uno sconto del 42%, un'occasione da non perdere per entrare in possesso di questa edizione da collezione che include 32 combattenti con un gameplay ottimizzato, l'emozionante modalità Arcade Quest e infinite possibilità di personalizzazione. Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di vivere l'entusiasmante capitolo della saga dei Mishima e di sfidare il destino nell'arena di Tekken 8 con una grafica e un'esperienza di gioco senza precedenti.

Collector edition di Tekken 8, chi dovrebbe acquistarlo?

Tekken 8 è consigliato agli appassionati di lunga data della saga di Tekken, in particolare a chi ha seguito la travagliata storia tra i clan Mishima e Kazama. Questa edizione farà vibrare il cuore degli amanti del franchise con la sua grafica di nuova generazione, rappresentando una vera gioia sia per gli occhi che per il gameplay. Inoltre, è perfetta per i giocatori che prediligono una sfida tattica e desiderano immergersi in combattimenti emozionanti, utilizzando sia nuovi che storici personaggi, ognuno presentato con un livello di dettaglio senza precedenti.

Grazie alla vasta gamma di opzioni di personalizzazione per i personaggi e gli avatar, insieme agli elementi personalizzabili dell'HUD e alla colonna sonora, gli appassionati possono modellare il gioco secondo i propri gusti. Aggiungendo a ciò la nuova modalità Arcade Quest, che permette di crear propri avatar e sfidare una varietà di arcade, questa edizione si rivela essere un acquisto imperdibile per chi vuole immergersi completamente nel capitolo di una delle saghe più emblematiche dei videogiochi di combattimento.

Ad un prezzo di 162,58€ ridotto da 279,99€, la collector edition di Tekken 8 rappresenta un'offerta da non perdere per gli appassionati della serie e i fan dei giochi di combattimento. Con la possibilità di immergersi in un capitolo completamente rinnovato della saga Mishima e sfide all'ultimo sangue che scuotono il mondo del combattimento virtuale, vi consigliamo l'acquisto per vivere un'esperienza di gioco senza pari, caratterizzata da grafica di ultima generazione e un gameplay profondamente immersivo.

