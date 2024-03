MA CHE BOMBA! Chromecast con Google TV a MENO DI 60€! (-14%)

Le offerte di Primavera di Amazon sono finalmente iniziate, con sconti incredibili su una vasta gamma di prodotti fino al 25 marzo. Tra le offerte disponibili, troviamo l'ottimo Chromecast con Google TV (4K), un dispositivo che trasforma il vostro televisore tradizionale in una smart TV e che consente di accedere a oltre 400.000 film ed episodi di serie TV in qualità fino a 4K HDR. Oggi, potete acquistarlo a soli 59,90€, risparmiando il 14% rispetto al prezzo originale di 69,99€!

Chromecast con Google TV (4K), chi dovrebbe acquistarlo?

Questo dispositivo pratico e compatto trasformerà il vostro televisore tradizionale in una vera e propria smart TV, offrendovi accesso a tutte le principali piattaforme di streaming e applicazioni, tra cui Disney+, Netflix, Prime Video, YouTube e molte altre. È l'acquisto ideale per chi non dispone di una smart TV ma desidera comunque accedere alle proprie piattaforme di streaming preferite. Grazie a Chromecast con Google TV, è possibile trasmettere facilmente i contenuti dallo smartphone, tablet o computer direttamente al televisore. Inoltre, è perfetto per le famiglie in quanto supporta più account Google e consente un facile passaggio da un profilo all'altro senza la necessità di effettuare il login ogni volta.

Il dispositivo vi offre la possibilità di esplorare tutti i contenuti dei vostri servizi di streaming preferiti in una pratica schermata Home, godendovi la riproduzione in una straordinaria risoluzione 4K HDR e facendo uso dei comandi vocali grazie all'integrazione con Google Assistant. Inoltre, è ottimo anche per ascoltare la musica: basterà pronunciare ad alta voce il nome della canzone o dell'artista che desiderate ascoltare e il gioco sarà fatto!

Un'altra caratteristica notevole di Chromecast con Google TV è la sua compatibilità con i videogiochi, che consente ai giocatori di godersi una varietà di titoli compatibili riproducendoli direttamente sullo schermo del televisore e utilizzando lo smartphone come controller. Insomma, con tutte queste funzionalità accessibili a soli 59,99€, non possiamo fare a meno di consigliarvelo mentre è in offerta!

