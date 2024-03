CHiQ Smart TV QLED 43": prezzo sempre PIÙ BASSO! Su Amazon a soli 329€!

Non perdete l'occasione su Amazon di portarvi a casa la smart TV CHiQ QLED 43"4K a soli 329,90€ anziché 369,90€; approfittando di uno sconto immediato dell'11%. Questa TV non solo vi offrirà un'immagine 4K mozzafiato con più di 8 milioni di pixel, ma anche un'esperienza d'uso senza pari, grazie alle sue oltre 5.000 app disponibili su Google Play e un audio immersivo garantito da Dbx-tv e Dolby Audio. Una scelta eccellente per chi cerca prestazioni di alto livello.

Smart TV CHiQ QLED 43" 4K, chi dovrebbe acquistarla?

La smart TV CHiQ QLED 43"4K è l'acquisto ideale per chi cerca un'esperienza visiva di alto livello senza svuotare il portafoglio. Con una risoluzione 4K e la tecnologia QLED, offre colori vividi e dettagli mozzafiato, rendendola perfetta per cinefili e appassionati di serie TV che non vogliono perdere neanche un dettaglio delle loro scene preferite.

Chi ama la tecnologia apprezzerà le funzionalità avanzate come il telecomando a controllo vocale, il Chromecast integrato per trasmissioni dallo smartphone alla TV e l'audio immersivo Dolby Audio e DBX-TV che trasformano ogni visione in un'esperienza coinvolgente. Con 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna, è pronta a soddisfare tutte le esigenze di intrattenimento. La presenza di Wi-Fi Dual Band e Bluetooth 5.0 assicura una connessione solida per lo streaming, il multitasking e il gioco online. Consigliata a famiglie e tecnofili, questa TV soddisfa le esigenze di chi cerca nel tempo libero un'esperienza audiovisiva di qualità, comfort e la massima connettività.

In definitiva, la smart TV CHiQ QLED 43"4K è l'opzione ideale per chi cerca un'esperienza visiva di alto livello senza compromessi sulla qualità audio e sulla facilità d'uso. Offrendo un ampio spettro cromatico con HDR, audio coinvolgente, e varie opzioni di connettività, questo televisore presenta un eccellente rapporto qualità-prezzo a soli 329,90€.

Vedi offerta su Amazon