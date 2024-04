CHE SCONTO! Mario Kart 8 Deluxe a SOLI 49€!

Tra le tante offerte Amazon disponibili oggi, spicca una promozione davvero molto interessante per gli appassionati di videogiochi che desiderano recuperare una delle migliori avventure di Super Mario. Infatti, grazie a un corposo sconto del 18% offerto dallo store, oggi potete acquistare Mario Kart 8 Deluxe a soli 48,99€. Questa edizione italiana include tutte le piste e i personaggi del gioco base e dei DLC, insieme ad aggiunte esclusive come l'opzione di portare due oggetti contemporaneamente. È il momento perfetto per aggiungere questo titolo alla vostra collezione o per scoprirlo per la prima volta. Affrettatevi, queste offerte vantaggiose non durano per sempre!

Mario Kart 8 Deluxe, chi dovrebbe acquistarlo?

Mario Kart 8 Deluxe può rivelarsi un ottimo acquisto per chi cerca un’esperienza di gioco che combini il puro divertimento con una sfida competitiva, la scelta perfetta per i giocatori occasionali che desiderano vivere momenti di gioia insieme agli amici o alla famiglia, ma anche per i fan più accaniti delle avventure di Mario alla ricerca di nuove sfide ad alta velocità e di strategie complesse. Grazie alla sua capacità di supportare fino a 12 giocatori online e 8 in locale, offre un'ampia flessibilità per organizzare partite entusiasmanti in ogni tipo di situazione.

Come abbiamo visto nella nostra recensione, il gioco offre la possibilità di sperimentare varie classi di velocità, da quella più accessibile alle vertiginose competizioni in GP 200cc, insieme a un roster di personaggi e piste arricchito e variegato.

L'offerta attuale su Mario Kart 8 Deluxe rappresenta una grande occasione per portarsi finalmente a casa il gioco a prezzo ridotto. Che siate fan di lunga data o new entry nel mondo di Super Mario, questa offerta vi consente di recuperare uno migliori giochi per Nintendo Switch a un prezzo eccezionale.

