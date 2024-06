CHE PREZZO! Monitor gaming HP OMEN 27c scontato di 100€!

State valutando l'acquisto di un nuovo monitor da gaming? Allora non dovete perdervi questa esclusiva offerta su Amazon per HP OMEN 27c, un monitor curvo da 27 pollici che promette di rivoluzionare la vostra esperienza di gioco. Con un pannello VA 2K QHD che offre una risoluzione di 2560 x 1440p, refresh rate di 240Hz e un tempo di risposta di 1 ms, è la scelta ideale per i videogiocatori alla ricerca di prestazioni e qualità visiva eccezionali. Il design è pensato per il comfort, con un raggio di curvatura 1000R e regolabilità in altezza e inclinazione. La connettività è ampia, grazie alla presenza di porte USB, HDMI e DisplayPort. Inoltre, con uno sconto del 20%, passa da 499,98€ a soli 399,99€. Affrettatevi, un'offerta così non durerà a lungo!

HP OMEN 27c, chi dovrebbe acquistarlo?

HP OMEN 27c è il compagno ideale per gli appassionati di gaming che cercano un'esperienza visiva immersiva e senza compromessi. Con il suo pannello VA da 27 pollici che offre una risoluzione 2K QHD e un refresh rate strabiliante di 240Hz, questo monitor è progettato per mantenere ogni dettaglio in movimento nitido e fluido, riducendo al minimo il ritardo di input grazie al tempo di risposta estremamente rapido di 1 ms. Il design curvo con un raggio di curvatura di 1000R soddisfa la forma naturale dell'occhio umano, permettendo di offrire lunghe sessioni di gioco riducendo l'affaticamento visivo. Queste caratteristiche lo rendono un acquisto consigliato per i videogiocatori che desiderano immergersi completamente nei loro mondi virtuali senza sacrificare la salute visiva.

Oltre alle sue eccellenti prestazioni di gioco, HP OMEN 27c offre anche connettività versatile con porte USB SuperSpeed, hub USB Type-C, HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4, rendendolo altamente compatibile con una vasta gamma di dispositivi. Il supporto dei colori DCI-P3 al 92% garantisce che anche i creatori di contenuti digitali possano beneficiare della precisione cromatica necessaria per i loro progetti. Questo lo rende un'opzione ideale anche per professionisti che cercano uno schermo capace di gestire sia il lavoro che il divertimento, tutto in un design elegante e regolabile.

HP OMEN 27c è attualmente disponibile a 399,99€, con una significativa riduzione di 100€ dal suo prezzo originale di 499,98€. Questo monitor offre performance ad alte prestazioni, design sofisticato e una vasta connettività, un'ottima scelta per i giocatori che cercano di migliorare la loro esperienza di gioco senza compromettere la qualità.

