Scopri come vedere Atletico Madrid - Inter su Amazon Prime Video!

Se c'è una competizione che gli amanti del calcio tra club non si perdono, quella è senza dubbio la UEFA Champions League. L'ambita Coppa dalle grandi orecchie, come è affettuosamente conosciuta dagli amanti del pallone, è arrivata alla sua fase a eliminazione diretta, dove Atletico Madrid-Inter sarà senz'altro una delle sfide più interessanti. La partita è trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video, a cui potete accedere sulle vostre TV (ma anche smartphone, tablet e notebook, facendo login sul vostro account). Come fare, allora, a seguire i nerazzurri nello scontro con i colchoneros? Vediamolo nella nostra guida.

Iscriviti su Prime Video

Dove vedere Atletico Madrid e Inter?

Per chi è interessato a vedere la partita, sappia che sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video. Sarà quindi necessario essere abbonati per seguire il match in diretta. Per farlo, bisogna organizzarsi così:

Iniziare l'abbonamento ad Amazon Prime : per chi non fa ancora parte di Prime, è possibile iscriversi attraverso il sito di Amazon Prime. Amazon mette a disposizione un periodo di prova senza costi per i nuovi utenti, il che è un'ottima idea per godersi la partita a costo zero se non siete mai stati utenti Prime prima d'oggi.

: per chi non fa ancora parte di Prime, è possibile iscriversi attraverso il sito di Amazon Prime. Amazon mette a disposizione un periodo di prova senza costi per i nuovi utenti, il che è un'ottima idea per godersi la partita a costo zero se non siete mai stati utenti Prime prima d'oggi. Installare l'applicazione di Prime Video : dopo essersi uniti a Prime, è possibile scaricare l'app di Prime Video su vari dispositivi come smartphone, tablet, smart TV o collegarsi attraverso il browser del proprio computer.

: dopo essersi uniti a Prime, è possibile scaricare l'app di Prime Video su vari dispositivi come smartphone, tablet, smart TV o collegarsi attraverso il browser del proprio computer. Trovare l'evento: all'interno dell'applicazione o sul sito di Prime Video, usare la funzione di ricerca per localizzare la diretta di Atletico Madrid-Inter. Prepararsi con anticipo, controllando ad esempio che la propria connessione a internet funzioni, è importante per prevenire problemi tecnici. Di solito, comunque, eventi importanti come i match di Champions League si trovano da subito in evidenza nel mosaico che vi accoglie all'apertura di Prime Video.

Ad accompagnare la partita vera e propria, Amazon propone anche commenti pre e post partita, con anche interviste ai protagonisti – inclusi Simone Inzaghi e Diego Simeone, alla guida delle due squadre, che si giocano l'accesso ai quarti di finale di Champions League. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 21.00 italiane del 13 marzo.

Probabili formazioni Atletico Madrid e Inter

Atletico Madrid (5-3-2): Oblak; Llorente, Savic, Witsel, Hermoso, Lino; Barrios, Koke, De Paul; Griezmann, Morata. All. Simeone

Inter (3-5-2): Sommer; Paart, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi

Iscriviti su Prime Video