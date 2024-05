Celebra la serie Assassin's Creed con questo STUPENDO artbook IN OFFERTA! -13%

Appassionati della saga di Assassin's Creed? Non lasciatevi sfuggire lo stupendo volume "The Making of Assassin's Creed: 15th Anniversary" su Amazon, oggi in offerta a soli 42,75€, grazie a uno sconto del 13% sul prezzo consigliato di 48,95€. Non lasciatevi sfuggire l'occasione di immergervi ancora più a fondo della leggendaria serie Ubisoft, di cui oggi si attende il reveal del nuovo capitolo, Assassin's Creed Shadows.

The Making of Assassin's Creed: 15th Anniversary, chi dovrebbe acquistarlo?

The Making of Assassin's Creed: 15th Anniversary è un acquisto consigliato per gli appassionati della storica saga videoludica, nonché per coloro che sono interessati a scoprire i retroscena della creazione di uno dei franchise più influenti nell'industria dei videogiochi. Questo volume, pubblicato in collaborazione tra Ubisoft e Dark Horse Books per celebrare il quindicesimo anniversario della serie, soddisfa le esigenze di chi ricerca un'esperienza immersiva nell'universo di Assassin's Creed al di là del gameplay, offrendo un'esplorazione approfondita sui processi creativi e sullo sviluppo dei vari capitoli del gioco. Il libro si presenta come un pezzo da collezione, con la sua copertina rigida e le pagine a colori che racchiudono arte meravigliosa e interviste dettagliate con i creatori del gioco, passati e presenti. È perfetto per chi aspira a diventare un vero conoscitore della saga o semplicemente desidera possedere un elemento distintivo legato al mondo di Assassin’s Creed.

Allo stesso modo, The Making of Assassin's Creed: 15th Anniversary si rivela un'opzione d'acquisto intrigante per gli studenti di game design e per tutti coloro che sono curiosi di comprendere cosa ci voglia per creare e mantenere vivo un franchise di successo nel tempo. La riunione di contenuti visivi suggestivi e di conversazioni approfondite con chi ha lavorato direttamente al progetto offre uno sguardo senza precedenti dietro le quinte, rendendolo indispensabile per chi vuole approfondire la propria conoscenza sulle dinamiche di sviluppo e innovazione nel settore videoludico.

Con un prezzo originale di 48,95€ ora ridotto a 42,75€, The Making of Assassin's Creed: 15th Anniversary si propone come un acquisto imperdibile per i fan della serie e gli appassionati di videogiochi. Questo libro non solo celebra un importante anniversario ma offre anche approfondimenti unici sulla genesi e l'evoluzione di una delle serie più amate del mondo videoludico.

