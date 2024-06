Caserma dei pompieri LEGO a 65€ con 5 minifigure e un cane!

Avete visto i bellissimi pre-order LEGO? Oggi vi consigliamo l'offerta di oggi sul set LEGO caserma dei pompieri e autopompa, attualmente su Amazon al prezzo di 64,99€ invece di 79,99€, permettendovi di risparmiare il 19% sull'acquisto. Questo playset comprende oltre alla caserma, un drone giocattolo, un'autopompa con scala modulare ed estintori, insieme a 5 minifigure di pompiere e un cane dei pompieri. Grazie all'app LEGO Builder, i piccoli costruttori possono anche accedere a istruzioni 3D dettagliate, rendendo l'assemblaggio ancora più avvincente.

Set LEGO caserma dei pompieri e autopompa, chi dovrebbe acquistarlo?

Consigliato dai 6 anni in su, questo set risponde alle esigenze di gioco dinamico e creativo, permettendo ai più piccoli di immergersi in ruoli eroici come quelli dei pompieri, esplorando scenari ricchi di azione e imprevedibili emergenze. Grazie alle 5 minifigure incluse e alla figura di un cane, oltre a elementi altamente dettagliati come la caserma, il drone giocattolo e un'autopompa con equipaggiamenti vari, è possibile inventare innumerevoli storie di salvataggio, sviluppando la loro immaginazione e abilità di problem-solving in maniera divertente ed educativa.

Composto da 843 pezzi, il set offre una caserma modernamente attrezzata con centro di controllo, angolo cottura, zona notte e due garage con porte basculanti. Una volta completata la costruzione, il set diventa un perfetto complemento decorativo per la stanza dei giochi, pronto a essere esplorato o unito con ulteriori set LEGO City, venduti separatamente, per creare una città piena di vita e senza limiti all'immaginazione.

Con un prezzo ridotto da 79,99€ a solo 64,99€, questo set rappresenta una straordinaria aggiunta per la collezione dei giovani fan LEGO City. Grazie alla combinazione di elementi giocattolo e funzionalità interattive, promette ore di divertimento, stimolando l'immaginazione e la creatività. Si raccomanda l'acquisto per offrire un'esperienza divertente per tutti gli appassionati di vigili del fuoco.

