Deathmask di Cancer: la nuova statua di Zodiakos Studio è un’opera d’arte spettrale

Zodiakos Studio ha aperto i preordini della nuova statua di Deathmask di Cancer, tratta dall’iconica serie anime e manga Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco. Il Cavaliere d’Oro della Quarta Casa del Santuario, noto per la sua personalità sadica e spietata, viene rappresentato con un livello di dettaglio eccezionale, catturando perfettamente la sua aura malvagia e l’imponenza del suo potere.

Deathmask Cancer - Zodiakos Studio

Immagine 1 di 3

Immagine 2 di 3

Immagine 3 di 3

La statua, realizzata in scala 1/6, raggiunge dimensioni sorprendenti con 40 cm di altezza, 45 cm di larghezza e 45 cm di profondità. Ogni particolare è stato curato minuziosamente, utilizzando materiali di altissima qualità come polystone, poliuretano (PU) e policarbonato (PC), garantendo resistenza e una resa estetica di altissimo livello. Ad arricchire ulteriormente l'opera, troviamo un sistema di illuminazione a LED che dona un effetto burning spettacolare, capace di esaltare le fiamme spettrali che circondano la base della statua.

La base stessa è un elemento di grande impatto visivo, raffigurando il suolo dello Yomotsu Hiraska, il limbo in cui Deathmask getta le anime delle sue vittime dopo averle colpite con il suo micidiale attacco: lo Sekishiki Meikaiha, noto nel doppiaggio italiano come Strati di Spirito. Le fiamme spettrali, dotate di illuminazione LED con due modalità differenti (fissa e lampeggiante), contribuiscono a creare un’atmosfera cupa e inquietante, perfettamente in linea con il personaggio.

Prezzo e data di uscita

La statua sarà prodotta in soli 499 esemplari, di cui 199 destinati al mercato cinese, rendendola un vero oggetto da collezione. La distribuzione è prevista tra il terzo e il quarto trimestre del 2025. Il prezzo, per chi sceglie la spedizione via mare (disponibile per Francia, Belgio, Italia, Spagna e USA), è di 780 dollari con un acconto di 234 dollari. La spedizione aerea, disponibile per Francia, Belgio, Italia e Spagna, avrà invece un costo di 840 dollari con un anticipo di 252 dollari.