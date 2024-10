Cancellano il rumore ma non il risparmio: OPPO Enco Air3 a 40€!

Gli OPPO Enco Air3 sono auricolari True Wireless con 25h di autonomia, driver da 13.4mm, Bluetooth 5.3 e tanto altro e sono qualcosa che non potete perdervi. Con una riduzione del prezzo da 69,99€ a soli 39,99€, avrete un incredibile risparmio del 43%. Questi auricolari sono progettati per offrirvi un'esperienza audio senza precedenti, grazie anche alla loro capacità di cancellazione del rumore. Sono compatibili sia con Android che iOS e presentano un grado di protezione IP54, rendendoli resistenti a spruzzi d'acqua e polvere.

OPPO Enco Air3, chi dovrebbe acquistarli?

OPPO Enco Air3 sono auricolari true wireless pensati per le persone che cercano qualità sonora e praticità in ogni situazione. Grazie ai loro driver dinamici in titanio da 13,4mm, offrono un suono cristallino, fedele e dettagliato, perfetti per gli appassionati di musica che non vogliono compromettere la qualità audio. Inoltre, con la loro funzionalità di cancellazione del rumore IA, sono l'ideale per chi lavora in ambienti rumorosi o viaggia spesso, perché sono in grado di eliminare i rumori di sottofondo, permettendo di concentrarsi completamente su musica o chiamate. La certificazione IP54 li rende resistenti a polvere e schizzi, rendendoli compagni affidabili per sportivi ed escursionisti.

D'altra parte, la connettività Bluetooth 5.3 garantisce una connessione stabile fino a 10m di distanza, oltre alla possibilità di abbinarli a due dispositivi in contemporanea, caratteristica molto utile per chi utilizza più dispositivi durante la giornata. I controlli touch integrati aggiungono comodità, permettendo di gestire tracce audio, chiamate e assistenti vocali senza dover toccare lo smartphone. Con un'autonomia di 25 ore, gli OPPO Enco Air3 sono adatti per utenti che necessitano di dispositivi affidabili senza ricariche frequenti. L'offerta attuale li rende un'opzione ancora più attraente per chi cerca auricolari wireless di alta qualità a un prezzo accessibile.

Al prezzo attuale di 39,99€ invece di 69,99€, gli OPPO Enco Air3 rappresentano un'eccellente opportunità di avere auricolari di alta qualità senza spendere una fortuna. La loro combinazione di eccellente qualità audio, robuste opzioni di connettività e lunga durata della batteria, li rende una scelta ideale per chi cerca l'esperienza audio definitiva a un prezzo fantastico.

