Campanello wireless ora a PREZZO SUPER: solo 9,99€

Un campanello wireless che sia resistente alle intemperie è la miglior soluzione di cui dotare la propria casa. È anche il caso del campanello Surfou, che grazie alla sua portata wireless di 300 metri e la resistenza anche a temperature estreme, vi permetterà di accogliere (o non accogliere, decidere voi!) ospiti nella vostra casa in tutta comodità. Grazie allo sconto del 33% attualmente previsto su Amazon, potete farlo vostro a soli 9,99€: un prezzo davvero per tutte le tasche, che include un ricevitore e un trasmettitore.

Campanello wireless SURFOU, chi dovrebbe acquistarlo?

Il campanello wireless SURFOU è una soluzione perfetta per chi cerca una combinazione di convenienza e tecnologia avanzata per la propria abitazione – o, eventualmente, anche per l'ufficio. Grazie alla sua portata wireless di 300 metri e alla resistenza alle intemperie (IP55), si rivela ideale per tutti. Offre anche la possibilità di scegliere tra 55 suonerie diverse, inclusi classici natalizi per divertirsi un po' nel periodo delle feste: in questo modo, potete scegliere il motivetto che fa per voi, consci che sono anche presenti cinque diversi livelli di volume, fino a 120 dB, in modo che possiate sentire suonare il campanello anche da un'altra stanza. Questo lo rende perfetto soprattutto per persone anziane o per chi ha problemi di udito e ha paura di non sentire suonare il campanello della propria abitazione.

Inoltre, l'installazione del campanello SURFOU è estremamente semplice, poiché non richiede cavi aggiuntivi o interventi di elettricisti. La durata della batteria, compresa tra 1-3 anni, e la facilità con cui può essere sostituita, assicurano inoltre una manutenzione ridotta. La funzione di modalità mute, insieme agli indicatori LED, rende questo campanello una scelta ideale anche per le famiglie con neonati: considerando quanto spesso si debba proprio faticare per farli addormentare, non volete certo che si sveglino perché un disturbatore ha suonato alla vostra porta!

In definitiva, quindi, questo campanello senza fili si presenta come un'ottima proposta, per qualità/prezzo, per chi ha bisogno di una soluzione facile da montare e pratica da utilizzare, che non richieda un esborso importante: grazie allo sconto in corso su Amazon, potete riceverlo a casa comodamente a soli 9,99€. E, una volta installato, aspetterete il prossimo corriere per i vostri acquisti consci di poter contare su un campanello affidabile e duraturo.

Vedi offerta su Amazon