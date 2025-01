Cacciatori, pronti all’azione? Con Monster Hunter il nuovo anno inizia col botto!

Il 2025 è l’anno perfetto per immergervi nell’epico mondo di Monster Hunter, e questa offerta esclusiva è l’occasione che stavate aspettando! Grazie alla Monster Hunter New Year Hunting Collection, potete mettere le mani su due dei capitoli più acclamati della serie insieme alle loro straordinarie espansioni… a un prezzo che decidete voi!

Ecco cosa vi aspetta:

Monster Hunter World, il gioco che ha rivoluzionato la serie nel 2018, insieme alla celebre espansione Iceborne , che ha aggiunto creature spettacolari da affrontare e meccaniche di gioco rivoluzionarie.

, che ha aggiunto creature spettacolari da affrontare e meccaniche di gioco rivoluzionarie. Monster Hunter Rise, con l’espansione Sunbreak, che porta il divertimento a un livello superiore con la possibilità di cavalcare cani e spostarvi agilmente grazie ai wirebug.

Non solo questa è un’occasione imperdibile per provare (o rivivere) questi capolavori in versione deluxe, ma acquistandoli contribuirete a una causa importante. Una parte del ricavato sarà devoluta a Breakthrough T1D, un’organizzazione benefica impegnata nella lotta contro il diabete di tipo 1.

Cosa aspettate? Lanciatevi nella caccia più emozionante di sempre, sostenete una buona causa e iniziate il 2025 in grande stile! L’offerta è disponibile per un periodo limitato, quindi affrettatevi: il nuovo anno non può iniziare senza un’epica avventura da ricordare.

Perché sceglierla?

Decidete voi quanto pagare.

Giocate due dei migliori titoli della serie e le loro espansioni.

Supportate una nobile causa con il vostro acquisto.

La caccia è aperta. Siete pronti a immergervi nelle edizioni Deluxe dei due capitoli?