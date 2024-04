Cercate una buona batteria portatile? Questa da 1000W con 10 prese ha un prezzo top

Se state cercando una fonte di energia affidabile e portatile con una batteria di 716Wh e un inverter da 1000W, abbiamo la soluzione perfetta per voi su eBay: la Bluetti EB70. Questa centrale elettrica portatile è tra le più popolari e affidabili sul mercato. E la buona notizia è che oggi, utilizzando il coupon "PIT10PERTE2024" durante l'acquisto, potrete risparmiare circa 46€ e portarvela a casa per soli 417,59€.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 46€ durante il checkout

Bluetti EB70, chi dovrebbe acquistarla?

La Bluetti EB70 è l'ideale per gli appassionati di avventure all'aperto e per chi ha bisogno di una soluzione di alimentazione portatile affidabile. Con una batteria LFP da 716Wh e un inverter da 1000W, è in grado di alimentare una vasta gamma di dispositivi essenziali, dai telefoni cellulari ai piccoli elettrodomestici. È quindi perfetta per il campeggio, le escursioni o per gestire emergenze energetiche domestiche.

Con un peso di soli 9,3 kg, si posiziona come una delle centrale elettriche più leggere e potenti disponibili sul mercato, garantendo energia elettrica anche in movimento. Dotata di 10 diverse uscite, tra cui una presa AC, USB-A e un caricatore wireless da 15W, offre una grande versatilità di ricarica per una vasta gamma di dispositivi elettronici.

Inoltre, la Bluetti EB70 può essere ricaricata completamente in soli 3 ore, sia tramite energia solare che tramite corrente alternata, confermandosi come una soluzione efficiente per chi cerca una fonte di energia affidabile in tempi rapidi. La durata della batteria è garantita da oltre 2500 cicli di ricarica grazie alle sue batterie LiFePO4 e alla tecnologia di gestione batteria premium, il che rende la Bluetti EB70 un ottimo investimento a lungo termine per le vostre esigenze energetiche all'aperto e in caso di emergenza.

Vedi offerta su eBay