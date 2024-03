Monitor gaming BENQ 34": STUPENDO e in OFFERTA! (-12%)

Immergetevi in un'esperienza di gioco ultrawide immersiva con il monitor gaming BenQ MOBIUZ EX3415R, disponibile su Amazon a soli 798,73€, risparmiando il 12% rispetto al prezzo originale di 907,76€. Questo monitor da 34 pollici offre risoluzione 2K, un refresh rate di 144 Hz e un tempo di risposta di 1ms, ideale per il gaming ad alte prestazioni. Non lasciatevi sfuggire questa offerta!

Monitor gaming BenQ MOBIUZ EX3415R, chi dovrebbe acquistarlo?

L'acquisto del monitor gaming BenQ MOBIUZ EX3415R è vivamente consigliato a tutti gli appassionati di gaming che desiderano immergersi completamente nelle loro avventure videoludiche con una qualità visiva superiore. Grazie alle sue caratteristiche di spicco, come il display ultrawide da 34 pollici, il refresh rate di 144 Hz e il tempo di risposta di 1 ms, offre un'esperienza di gioco fluida e coinvolgente, riducendo allo stesso tempo lo sfarfallio e la fastidiosa sensazione di ritardo nelle azioni.

In aggiunta, la tecnologia FreeSync Premium Pro assicura la compatibilità con svariate configurazioni hardware, promettendo una sincronizzazione impeccabile tra monitor e grafica senza scatti. Gli appassionati di simulazione di guida troveranno nella modalità gara un alleato in grado di potenziare ulteriormente la loro esperienza di gioco, offrendo immagini nitide e ricche di dettaglio. La curvatura dello schermo e le funzionalità Eye-Care, inoltre, provvedono a un comfort visivo prolungato, prevenendo l'affaticamento degli occhi durante le lunghe sessioni di gioco.

La tecnologia HDRi di BenQ ottimizza l'immagine per una visualizzazione impeccabile, mentre il sistema audio integrato, con subwoofer da 5W e chip DSP calibrato da treVolo, promette un suono di qualità superiore. Aggiunge praticità il telecomando incluso e funzioni come Scenario Mapping e OSD, oltre alla regolazione di altezza e angolazione per garantire il massimo confort durante le lunghe sessioni di gioco. La connettività è garantita dalle porte HDMI e Display Port.

In definitiva, il monitor gaming BenQ MOBIUZ EX3415R offre una combinazione vincente di performance visive e audio di alta qualità, ergonomia e funzionalità dedicate ai giocatori, il tutto a un prezzo ridotto da 907,76€ a 798,73€, rappresentando un'opzione eccellente per chi desidera elevare la propria esperienza di gioco.

Vedi offerta su Amazon