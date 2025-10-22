Tamashii Nations ha aperto le prenotazioni per la nuova SH Figuarts di Bandai dedicata a Bakugo Katsuki, uno dei protagonisti più iconici di My Hero Academia. La release, ufficialmente denominata “The Beginning”, riproduce uno dei passaggi più intensi e simbolici dell’arco finale della serie, incarnando la trasformazione definitiva del personaggio: un Bakugo più maturo, determinato e pronto a sfidare ogni limite.

Bakugo Katsuki - SH Figuarts

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Questa variante punta su una resa scenica notevole: la figure, alta 14,5 cm, presenta sculture estremamente dettagliate e una colorazione ispirata all’ultima apparizione animata, con finiture metalliche e sfumature che ne accentuano l’impatto visivo. Particolare attenzione è stata riservata agli effetti dinamici: la confezione include nuove parti effetto esplosione pensate per valorizzare le pose in azione e rendere omaggio al Quirk che definisce il personaggio.

La dotazione comprende diversi volti alternativi e numerose parti intercambiabili, che permettono di ricreare sia le espressioni aggressive e rabbiose che il sorriso sprezzante tipico di Bakugo. Le proporzioni sono studiate per garantire equilibrio e stabilità nelle pose, mentre la cura dei dettagli, dagli accessori al costume, punta a riprodurre fedelmente il design originale, soddisfacendo le aspettative degli appassionati e dei collezionisti più esigenti.

Per il pubblico del collezionismo questa SH Figuarts si presenta come una proposta che unisce qualità di produzione e valore iconografico: ideale per chi desidera esporre Bakugo in pose d’impatto o integrare la figure in diorami dedicati all’arco finale di My Hero Academia. Chi fosse interessato ai dettagli tecnici o alle opzioni di preordine può rivolgersi ai rivenditori autorizzati o al distributore ufficiale in Italia.

Prezzo e data di uscita

In Italia la distribuzione è affidata a Cosmic Group, che ha già attivato i preordini. La data di uscita comunicata è maggio 2026 per il Giappone, con arrivo sul mercato italiano stimato per luglio 2026; il prezzo indicativo è di 80,00 euro. Per chi segue la linea SH Figuarts, “The Beginning” rappresenta non solo un aggiornamento estetico, ma anche un pezzo narrativo che celebra l’evoluzione del personaggio all’interno della saga.