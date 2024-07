Bad People a soli 30€: scoprite quanto siete cattivi!

Se amate i giochi da tavolo, provate questo titolo innovativo e "spietato". Amazon propone oggi Bad People, l'unico gioco che vi farà dubitare delle buone intenzioni dei vostri amici, adesso a soli 29,95€ anziché 39,99€, risparmiando così il 25%. Questo gioco di carte vi trascinerà in situazioni esilaranti e imbarazzanti, testimoniando quanto possiate essere davvero "cattivi" agli occhi degli altri. Preparatevi a scoprire cosa pensano davvero di voi i vostri amici! Non perdete l'occasione di ridere sul serio dei vostri difetti e di quelli altrui, ad un prezzo incredibilmente vantaggioso.

Bad People, chi dovrebbe acquistarlo?

Bad People è il gioco perfetto per le persone che non temono di mettere alla prova la forza delle proprie amicizie e di affrontare la verità (anche quella più imbarazzante) in modo giocoso e diretto. È consigliato a un pubblico adulto, precisamente per chi ha più di 18 anni, dato il suo contenuto audace e le situazioni imbarazzanti che può generare. È l'ideale per serate tra amici in cui l'obiettivo è divertirsi scoprendo lati nascosti o sorprendenti della personalità di ognuno attraverso domande provocatorie e decisamente divertenti. Grazie alle 200 carte quesito incluse, ogni partita promette di essere un'esperienza unica, ricca di risate, imprevisti e, perché no, qualche momento di riflessione sulla vostra cerchia di amici.

Ogni partecipante assume un'identità e, attraverso il voto segreto, dovrà indovinare chi tra loro incarna meglio la risposta alle domande spesso imbarazzanti proposte dal gioco. È ideale per adulti disposti a sfidare le proprie amicizie in una battaglia fatta di risate, imbarazzo e rivelazioni inaspettate. Ma attenzione alla figura del "Dittatore" che renderà ogni partita imprevedibile e con momenti di alta tensione!

Bad People è perfetto per chi cerca un'attività divertente, coinvolgente e capace di testare i limiti dell'amicizia con una sana dose di umorismo nero. È una scelta consigliata per ravvivare le serate in compagnia, aggiungendo un pizzico di pepe ai tradizionali giochi da tavolo.

