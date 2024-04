Auricolari Jabra Elite 4 Active a 80€! RISPARMIO del 33%!

Offerta top su Amazon per gli auricolari Jabra Elite 4 Active, perfetti per chi cerca una combinazione di comfort, resistenza e tecnologia. Originariamente proposti a 119,99€, oggi li potete acquistare con uno sconto del 33%, a soli 79,99€. Progettati per uno stile di vita attivo, questi auricolari sono resistenti all'acqua e al sudore. Offrono fino a 7 ore di autonomia per auricolare, con un totale di 28 ore grazie alla custodia di ricarica. Dotati di 4 microfoni integrati, consentono chiamate chiare in movimento e una gestione flessibile del rumore ambientale con la tecnologia HearThrough. Una scelta di qualità per gli amanti dello sport e della musica e per chi cerca auricolari con cancellazione attiva del rumore.

Auricolari Jabra Elite 4 Active, chi dovrebbe acquistarli?

Se vi trovate spesso in movimento e cercate una soluzione affidabile per ascoltare la vostra musica preferita o rispondere alle chiamate senza interruzioni, gli auricolari Jabra Elite 4 Active sono l'acquisto perfetto per voi. Con una vestibilità comoda e sicura, progettati per resistere all'acqua e al sudore, questi auricolari sono l'alleato ideale per tutti gli sportivi o per le persone che semplicemente conducono uno stile di vita attivo. Grazie alla certificazione IP57, potete allenarvi sotto la pioggia o sudare in palestra senza preoccuparvi di danneggiarli.

Le funzionalità avanzate come la cancellazione attiva del rumore (ANC), la tecnologia HearThrough per ascoltare i rumori ambientali e l'equalizzatore personalizzabile, soddisfano le esigenze di chi desidera isolarsi dal mondo esterno per concentrarsi sulla propria musica o necessita di rimanere consapevole dell'ambiente circostante mentre fa jogging in città. Inoltre, la lunga durata della batteria, fino a 7 ore per auricolare e 28 ore con la custodia di ricarica, insieme alla possibilità di usare un solo auricolare in modalità Mono, rendono gli auricolari Jabra Elite 4 Active una scelta eccellente per chiunque voglia unire prestazioni elevate a comodità d'uso. Sono compatibili con Bluetooth 5.2, supportano Google Fast Pair e permettono l'uso di assistenti vocali come Alexa, Siri o Google Assistant. Nella confezione trovate gli auricolari, la custodia di caricamento, tre misure di earGels e un cavo da USB-C a USB-A.

In offerta oggi a 79,99€, gli auricolari Jabra Elite 4 Active rappresentano un investimento ideale per chi cerca un compagno affidabile e di alta qualità per la propria attività fisica e musica in movimento. Con le loro funzionalità avanzate, la resistenza all'acqua e al sudore, e la lunga autonomia, vi offriranno un'esperienza sonora e di comodità superiore. Consigliamo l'acquisto per il loro equilibrio tra tecnologia, design e prestazioni.

