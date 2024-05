Atari 2600+ a 106€: nostalgia canaglia per la mitica console!

Il ritorno di un'icona del gaming è ora disponibile su Amazon: l'Atari 2600+, la rivisitazione moderna di una delle console più amate degli anni '80. Questa versione non solo è compatibile con le storiche cartucce dell'Atari 2600 e 7800, ma offre anche un'uscita HDMI per giocare sui moderni schermi in risoluzione Wide Screen. In più, nella confezione è inclusa una cartuccia speciale con 10 giochi classici, perfetta per gli amanti del retrogaming. L'iconico joystick CX40+ fa il suo ritorno, garantendo un'esperienza autentica. Originariamente a 120,99€, ora è acquistabile a soli 106,23€. Approfittate del 12% di sconto per riportare in vita i giochi leggendari degli anni '70 e '80.

Atari 2600+, chi dovrebbe acquistarla?

L'Atari 2600+ con il suo design che riprende l'amata console degli anni '80 e la compatibilità con le vecchie cartucce Atari 2600 e 7800, è la scelta perfetta per gli appassionati di retrogaming che vogliono rivivere l'emozione dei giochi classici senza rinunciare alle comodità offerte dalle tecnologie moderne. Questa edizione aggiornata è particolarmente adatta a chi cerca un pezzo da collezione, ma anche una vera e propria macchina del tempo per tuffarsi nell'oro dei videogiochi degli anni '70 e '80.

Inclusa nella confezione vi troverete una cartuccia speciale con 10 giochi leggendari quali Adventure, Missile Command e Yars' Revenge, garantendo ore di divertimento e ricordi. Il mitico Joystick CX40+ viene riprodotto fedelmente, offrendo l'autenticità del controllo che ha definito un'era dei videogiochi. Ideale per i nostalgici desiderosi di riscoprire le gioie dei loro giochi preferiti in chiave moderna o per un pubblico più giovane curioso di esplorare le radici del gaming, l'Atari 2600+ rappresenta un ponte generazionale e culturale.

Ad un prezzo di 106,23€ invece di 120,99€, l'Atari 2600+ rappresenta un'offerta imperdibile per chi vuole immergersi nel panorama videoludico degli anni '80 con la qualità del XXI secolo. Consigliamo l'acquisto per il suo valore storico, per la ricca selezione di giochi inclusi e per l'opportunità di sperimentare di nuovo, o per la prima volta, il fascino intramontabile dei classici del retrogaming con una qualità moderna. Un salto nel passato che soddisferà i nostalgici e i nuovi gamer.

