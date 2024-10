ASUS TUF Gaming VG27WQ al PREZZO PIU' BASSO DI SEMPRE! Approfittane ora!

Se siete alla ricerca di un monitor gaming che combini qualità visiva eccezionale e fluidità nelle sessioni di gioco, ASUS TUF Gaming VG27WQ rappresenta una scelta perfetta, soprattutto a questo prezzo. Disponibile su Amazon a soli 237,85€, questo monitor gode di un 8% di sconto rispetto al prezzo più basso recente di 259€, segnando così il minimo storico. Un’occasione imperdibile per chi desidera un’esperienza di gioco immersiva e dettagliata senza spendere una fortuna. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori monitor gaming per ulteriori consigli.

ASUS TUF Gaming VG27WQ, perché acquistarlo?

Con uno schermo curvo da 27 pollici e risoluzione WQHD (2.560x1.440 pixel), il VG27WQ offre una qualità dell’immagine straordinaria, capace di garantire dettagli nitidi anche nelle scene più movimentate. La curvatura 1500R permette un’immersione totale, posizionando ogni punto dello schermo alla stessa distanza dagli occhi e riducendo così l’affaticamento visivo durante le lunghe sessioni. Grazie alla tecnologia DisplayHDR 400, il monitor assicura colori vividi e una gestione del contrasto avanzata, migliorando ulteriormente la profondità dell’immagine per i giochi e i contenuti multimediali.

Uno dei punti forti di ASUS TUF Gaming VG27WQ è il refresh rate di 165Hz, che lo rende ideale per i giochi d'azione e per i titoli competitivi. La combinazione con un tempo di risposta di 1 ms MPRT e la tecnologia Extreme Low Motion Blur (ELMB) consente una fluidità senza precedenti, eliminando fastidiosi effetti di ghosting e migliorando la chiarezza degli oggetti in movimento. Inoltre, grazie alla compatibilità con AMD FreeSync Premium, questo monitor riduce lo screen tearing, sincronizzando la frequenza di aggiornamento con quella della GPU per un'esperienza di gioco impeccabile.

Il monitor non si limita solo alle prestazioni visive: è anche progettato per la comodità dell’utente, con un design ergonomico che permette di regolare altezza, inclinazione e rotazione per adattarsi a qualsiasi postazione. La dotazione di porte include HDMI 2.0 e DisplayPort 1.2, facilitando la connessione a diversi dispositivi. In più, ASUS TUF Gaming VG27WQ è dotato di altoparlanti integrati da 2W, permettendo un audio d’emergenza senza dover collegare altoparlanti esterni.

Acquistare ASUS TUF Gaming VG27WQ ora significa assicurarsi un monitor affidabile e avanzato ad un prezzo eccezionale, migliorando la propria esperienza di gioco con tecnologie innovative e un design confortevole e accattivante.

